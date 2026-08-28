شبکه مستند سیما با پخش مجموعه «از شمال تا جنوب»، به واکاوی آداب، رسوم و سبک زندگی مردمان استان‌های مازندران و هرمزگان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه مستند با رویکردی پژوهشی به بررسی پیوندها، تفاوت‌ها و شباهت‌های فرهنگی دو استان مازندران و هرمزگان اختصاص دارد.

«از شمال تا جنوب» با هدف نمایش جلوه‌هایی از سبک زندگی، سنن و آیین‌های بومی، تصویری از تنوع فرهنگی در نقاط مختلف ایران را به تصویر می‌کشد.

مخاطبان می‌توانند این برنامه را جمعه ششم شهریور ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند تماشا کنند.

همچنین بازپخش این مجموعه مستند روز بعد در ساعت ۸:۳۰ صبح روی آنتن می‌رود.