قضاوت دو بانوی داور تکواندو ایران در چین
در مسابقات تکواندو قهرمانی آزاد زنان جهان دو داور ایرانی حضور دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین دوره مسابقات بینالمللی تکواندو آزاد زنان جهان صبح امروز با حضور ۳۹۱ تکواندوکار از ۵۸ کشور در سالن «سانگشی» شهر تائویان آغاز شد.
کمیته داوران فدراسیون جهانی برای قضاوت این دوره از مسابقات ۳۰ داور بین المللی را دعوت نکرده و نکته مهم اینکه همه این داوران زن هستند.
در جمع این داوران مهرنوش مظلومی و شمسی علیخانی نیز از کشورمان حضور دارند که درطول سه روز برگزاری مسابقات، قضاوت خواهند کرد.