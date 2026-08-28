رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد : یزد با اتکا به برنامه‌ریزی منسجم، اجرای طرح‌های اثرگذار در حوزه آب، انرژی، آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل، اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه روستایی، در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت زندگی مردم قرار گرفته است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ مجید دهقانی‌زاده به تشریح عملکرد استان در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی در دو سال اول دولت چهاردهم پرداخت و از کارنامه اجرایی طرح های کلان و باز شدن گره‌های چند ده‌ساله صنعتی، توسعه کریدور‌های حمل‌ونقل و حرکت استان بر مدار سند آمایش سرزمین سخن گفت و مسیر آینده توسعه استان را ترسیم کرد.



وی، با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده در استان به مناسبت هفته دولت، از اجرای طرح‌های متعدد در بخش‌های مختلف خبر داد و تأکید کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی کارنامه خدمت و ارزیابی مسیر طی‌شده در حوزه توسعه استان است.



برنامه‌ریزی استان بر پایه نگاه مسئله‌محور و آینده‌نگر



رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد با بیان اینکه برنامه‌ریزی استان بر پایه نگاه مسئله‌محور و آینده‌نگر دنبال شده است، افزود: در حوزه آب و فاضلاب، توسعه و تکمیل مخازن ذخیره آب با ظرفیت ۱۴۰ هزار مترمکعب، توسعه ۷۰ کیلومتر رینگ آب شهری، حفر ۳۲ حلقه چاه، بهسازی و مرمت ۴۰ چشمه و قنات و نیز توسعه و تکمیل ۶ مجتمع آب‌رسانی روستایی از جمله اقدامات استان بوده است.



از توسعه منابع آب تا جهش در انرژی‌های خورشیدی



دهقانی‌زاده با توجه به اینکه استان در بخش انرژی مسیر تحول را به صورت جدی آغاز کرده است؛ از هدف‌گذاری ۳ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی سخن گفت و بیان داشت: تاکنون ۴۹۵ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و برای ۷۷۱۰ مگاوات دیگر در قالب ۴۶۸ ساختگاه پروانه احداث صادر شده است.



وی همچنین از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان خبر داد و گفت: تعویض ۱۲ هزار چراغ معابر با لامپ‌های LED کم‌مصرف و آغاز فرایند تعویض ۴۰ هزار موتور کولر آبی در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به رویکرد استان در مدیریت هوشمند انرژی و بهره‌وری منابع اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد بانک طرح های بهره‌وری انرژی و فرصت‌های بهینه‌سازی مصرف در استان، راه‌اندازی داشبورد‌های پایش مصرف انرژی در بخش‌های دولتی و خصوصی به‌ویژه بخش‌های پرمصرف و اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان، از جمله اقداماتی است که با هدف مدیریت داده‌محور مصرف و کاهش ناترازی انرژی دنبال می‌شود.



رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: استان یزد با صدور ۵ مجوز کارور گاز از مجموع ۵۲ مجوز صادرشده در کشور، جایگاه قابل‌توجهی در استفاده از ظرفیت بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی به دست آورده است. در همین راستا، اجرای طرح «مهان» با ۷۳ هزار مشترک فعال و آغاز فرایند بهینه‌سازی مصرف گاز در ۵۰۰ گلخانه استان با هدف صرفه‌جویی سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در دستور کار قرار دارد.



دهقانی‌زاده همچنین از اجرای طرح بهره‌وری فردی برای نخستین‌بار در کشور و هوشمندسازی و مدیریت بهینه مصرف انرژی در شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد، به‌عنوان الگویی برتر در سطح ملی به عنوان یکی از دیگر اقدامات نوآورانه استان خبر داد.



فناوری در خدمت بهره‌وری؛ هوشمندسازی معادن و کاهش خام‌فروشی



دهقانی‌زاده با تأکید بر پیوند میان بهره‌وری انرژی، فناوری و توسعه بخش معدن تصریح کرد: عملیات هوشمندسازی معادن سرب و روی مهدی‌آباد، اسمالون و آنومالی ۲۰ آغاز شده است.



وی خاطرنشان کرد: عملیات بازیافت و پرعیارسازی باطله‌های سنگ‌آهن در معادن با مشارکت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان در حال اجراست و طرح استحصال عناصر نادر خاکی نیز برای نخستین‌بار در استان یزد پیگیری می‌شود؛ اقداماتی که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده در زنجیره معدن، زمینه کاهش خام‌فروشی، استفاده بهینه از ذخایر و توسعه فناوری‌های نوین معدنی را فراهم کند.



یزد؛ پیشران اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری



وی با اشاره به جایگاه یزد در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: در استان یزد ۶۸۲ شرکت فناور و دانش‌بنیان فعال هستند و ۱۸ شرکت دانش‌بنیان جدید نیز شکل گرفته‌اند. هدف‌گذاری فروش این شرکت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۷ همت و مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۶۰ همت برسد.



گسترش زیرساخت دیجیتال؛ فیبر نوری در خدمت آموزش و ارتباطات

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با تأکید بر رویکرد استان در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی افزود: ۴۳۵ کیلومتر حفاری شبکه فیبر نوری انجام شده و در مجموع ۶۰۷ کیلومتر فیبر نوری با ۳۲ هزار و ۹۶۱ مشترک در استان اجرا شده است. همچنین ۳۰۰ مدرسه به فیبر نوری متصل شده‌اند و ۱۱ سایت نسل پنجم تلفن همراه نیز در شهر یزد فعال شده است.



تکمیل کریدور‌های ارتباطی و تقویت نقش یزد در لجستیک کشور



دهقانی‌زاده با اشاره به اقدامات مهم در بخش حمل‌ونقل و ترابری از آغاز عملیات اجرایی آزادراه نطنز - یزد- سیرجان (به عنوان اولین پروژه آزادراهی استان) خبرداد و اظهار داشت: طی این بازه زمانی ۲۲۰ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی و بزرگراهی استان در محور‌های یزد-طبس، هرات-هرابرجان، بهاباد-نایبند-دربند و اردکان-چوپانان به بهره‌برداری رسیده است که در کنار خرید ۳ دستگاه لکوموتیو و ۵۵۰ واگن باری و جهت دهی بندر خشک استان به عنوان پشتیبان و پس‌کرانه بنادر جنوبی کشور نشان‌دهنده حرکت استان به سمت تکمیل زنجیره‌های لجستیکی و تقویت پیوند‌های حمل‌ونقلی است

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سرمایه‌گذاری برای سلامت و توسعه عدالت آموزشی



دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همچنین با اشاره به دستاورد‌های استان در حوزه بهداشت، سلامت و آموزش، گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های سلامت ۲۴۸ تخت بیمارستانی جدید به بهره‌برداری رسیده و ۳۹ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی تکمیل و افتتاح شده است.



دهقانی‌زاده با تاکید بر تمرکز استان در توسعه عدالت آموزشی، گفت: در بخش آموزش نیز ۶۵ باب مدرسه از مجموع ۱۴۵ مدرسه هدف‌گذاری‌شده بهره‌برداری شده و ساخت ۴۰ باب مدرسه جدید با مشارکت خیرین ۶۲ باب در قالب نهضت ملی مسکن آغاز و در دستور کار استان قرار گرفته است. همچنین ۱۵ مورد فضای فرهنگی و ورزشی از مجموع ۱۸ فضای جنبی هدف‌گذاری‌شده در مدارس نیز احداث شده است.



صیانت از هویت تاریخی و رونق اقتصاد گردشگری یزد



دهقانی‌زاده ثبت یزد به‌عنوان «شهر جهانی زیورآلات سنتی» از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی، دستاوردی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های اصیل هنرمندان یزدی در عرصه ملی و بین‌المللی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی استان ارزیابی کرد و بیان داشت: تکمیل عملیات اجرایی موزه بزرگ یزد در مجموعه خانه‌های تاریخی صدرالعلما، اجرای طرح احیا و مرمت اساسی بازار سنتی یزد، تکمیل، بازآرایی و مرمت آرایه‌ها و کتیبه‌های بنا‌های فاخر تاریخی شهر، از جمله برج و بارو، بقعه سیدرکن‌الدین و حصار تاریخی آل‌مظفر، از مهم‌ترین اقدامات در مسیر حفاظت از هویت تاریخی و میراث ارزشمند استان است.



رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ادامه داد: در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری نیز با راه‌اندازی مجموعاً ۳۵۰ واحد اقامتگاه بوم‌گردی و روستایی، اقامتگاه سنتی و واحد پذیرایی سنتی، ظرفیت میزبانی از گردشگران و زمینه رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی یزد تقویت شده است.



مسکن، جوانی جمعیت و کشاورزی؛ سه ضلع توسعه پایدار اجتماعی



وی با اشاره به عملکرد بخش مسکن و کشاورزی استان تصریح کرد: ۱۵۰۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان شده، ۲۴۸۲ واحد مسکن تدریجی به متقاضیان واگذار شده و ۶۳۰۲ قطعه زمین گروه ساخت و ۶۲۳۵ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت تخصیص یافته است. در حوزه کشاورزی نیز ۱۶۸ پروژهاری شده که۴.۷ همت سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شده که شامل توسعه گلخانه‌ها، سامانه‌های نوین آبیاری، سردخانه‌ها و واحد‌های فرآوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی است.



حکمرانی هوشمند و اصلاح نظام اداری؛ از آمایش تا فواد ۱۲۸



دهقانی‌زاده با تأکید بر رویکرد اصلاح نظام اداری و حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در کنار پیگیری سند آمایش سرزمین، طرح «مانا» و سامانه «فواد ۱۲۸» را نیز با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، پاسخ‌گویی سریع‌تر به مردم و ایجاد ارتباط مستقیم‌تر میان شهروندان و مدیران دنبال کرده است.



چشم‌انداز یزد؛ تصمیم‌گیری داده‌محور با دستیاران هوشمند



رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد افزود: هدف ما این است که استان یزد به نخستین استان کشور تبدیل شود که مدیران آن از دستیاران هوشمند در تصمیم‌گیری‌های روزمره استفاده می‌کنند. این مسیر، کیفیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و به حکمرانی دقیق‌تر و کارآمدتر منتهی خواهد شد.



دهقانی‌زاده در پایان با تأکید بر لزوم استمرار هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهاد‌های محلی گفت: توسعه استان زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه داده، برنامه، مشارکت و اجرای دقیق بنا شود؛ و هفته دولت، فرصتی برای یادآوری همین مسیر و تجدید عهد با مردم است.