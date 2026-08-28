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اهالی شیعه و سنی روستای چکمهزر بخش صفائیه خوی، وحدت، رمز ایستادگی در برابر دشمن را معنی کردند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته وحدت و در آستانه میلاد باسعادت پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله و امام جعفر صادق علیهالسلام، مردم شیعه و سنی روستای چکمهزر بخش صفائیه خوی با حضور مسئولان، روحانیون و علمای اهل سنت، در فضایی صمیمی گردهم آمدند و با اقامه نماز در یک صف، جلوهای ماندگار از وحدت و برادری را به نمایش گذاشتند.
مردم شیعه و سنی روستای چکمهزر بخش صفائیه شهرستان خوی، همزمان با هفته وحدت، با حضور امام جمعه، مدیران شهرستان و اعضای شورای تأمین شهرستان خوی، بر حفظ وحدت و همدلی به عنوان سرمایهای برای اقتدار و امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.
این مراسم با حضور مردم شیعه و سنی روستا و جمعی از مسئولان، روحانیون و علمای اهل سنت برگزار شد و اقامه نماز در یک صف، جلوهای از همدلی و برادری مردمی بود که در مناطق مرزی، وحدت را نه یک شعار، بلکه بخشی از زندگی و سرمایه اجتماعی خود میدانند.
حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی در این مراسم با تبریک هفته وحدت، وحدت را عامل رفع بسیاری از گرهها و مشکلات جامعه عنوان کرد و گفت: با تکیه بر این سرمایه ارزشمند میتوان زمینه حل مشکلات را فراهم و نقشه دشمنان برای ایجاد تفرقه، نفاق و اختلاف میان مردم را خنثی کرد.
علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی نیز با تبریک هفته وحدت و هفته دولت، وحدت مردم ایران را عامل هراس دشمنان دانست و گفت: دشمنان از انسجام و همدلی مردم ایران هراس دارند و همین وحدت، زمینهساز شکست توطئههای آنان خواهد بود.
وی با اشاره به حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در این مراسم، آنان را سرمایههای آینده ایران اسلامی دانست و از پیگیری برای تأمین سهمیه نفت سفید و رسیدگی به مسائل و مشکلات روستای چکمهزر خبر داد.
مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی نیز وحدت را یکی از مؤلفههای مهم قدرت ملی برشمرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر وحدت و انسجام، در دوران هشت سال دفاع مقدس و همچنین در جنگهای اخیر، با هدایت امامین انقلاب و رهبری معظم انقلاب، مقتدرانه و عزتمندانه در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.
در این مراسم همچنین بر نقش مردم مناطق مرزی در حفظ امنیت، انسجام ملی و مقابله با توطئههای دشمنان تأکید شد و شرکتکنندگان با حضور در کنار یکدیگر، بار دیگر بر همزیستی مسالمتآمیز و برادری میان شیعه و سنی تأکید کردند.
اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، مولودیخوانی، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و تقدیر از کارکنان شاغل روستا به مناسبت هفته دولت و روز کارمند، از دیگر بخشهای این مراسم بود.