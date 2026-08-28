فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و مسدود شدن صفحه اینستاگرامی یک بلاگر زن شیروانی به دلیل انتشار تبلیغات نامتعارف و محتوای مغایر با قوانین و مقررات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان گفت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی و مشاهده تخلف از قوانین و مقررات، انتشار تبلیغات نامتعارف و ترویج برخی فرهنگ‌های نادرست، صفحه این بلاگر توسط مأموران پلیس شهرستان شناسایی و مسدود شد.

سرهنگ سید سعید عزیزی، پلیس با هرگونه فعالیت مغایر با قانون و انتشار محتوایی که موجب ترویج رفتار‌ها و فرهنگ‌های نادرست در جامعه شود، برابر ضوابط برخورد خواهد کرد

وی از فعالان فضای مجازی خواست در تولید و انتشار محتوا، ضمن رعایت قوانین و مقررات، به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز توجه داشته باشند.