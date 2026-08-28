نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت گفت: شما عزیزان با وجود اینکه زیر آماج حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار داشتید، میدان را خالی نکردید و جانانه از منابع کشور دفاع کردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، علی نیکزاد با حضور در جزیره خارک از مجتمع نفت و گاز درود ۳ شرکت نفت فلات قاره ایران بازدید و تازه‌ترین وضع این شرکت را بررسی کرد.

در این بازدید که جعفر پورکبکانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدام‌های شرکت نفت فلات قاره ایران در طول جنگ اخیر و تازه‌ترین وضع شرکت ارائه و بررسی شد.

علیرضا متعالی، مدیر منطقه عملیاتی خارک، در این بازدید گزارشی از اقدام‌های انجام‌شده طی جنگ‌های تحمیلی اخیر و تداوم تولید در میدان‌های نفتی ارائه کرد و برخی دغدغه‌ها و مشکلات کارکنان اقماری را با نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در میان گذاشت.

در پایان این بازدید و پس از ارائه گزارش مدیران شرکت نفت فلات قاره ایران، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت قدردانی کرد و گفت: شما عزیزان، با وجود اینکه زیر آماج حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی قرار داشتید، اما مخلصانه میدان را خالی نکرده و از منابع کشور دفاع کردید.

براساس این گزارش، شرکت نفت فلات قاره ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز دریایی منطقه، نقشی اساسی در توسعه انرژی کشور دارد و با بیش از نیم قرن تجربه عملیاتی، توان فنی گسترده و مدیریت یکپارچه میدان‌ها، از مجموعه‌های مهم تولید نفت ایران در خلیج فارس به شمار می‌رود.