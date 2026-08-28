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خادمیاران رضوی ۵۳۴ برنامه محرومیتزدایی از ابتدای سال تا کنون در آران و بیدگل اجرا کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر کانونهای خدمت رضوی آرانوبیدگل گفت: از اجرای ۵۳۴ برنامه محرومیتزدایی به ارزش ۲۱ میلیارد ریال با مشارکت ۴۳۸ خادمیار در این شهرستان انجام شده است.
عباس آذر باد افزود: این خدمات از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق ۲۲ کانون عمومی و تخصصی کانونهای خدمت رضوی در آرانوبیدگل اجرا شده است.
دبیر کانونهای خدمت رضوی آرانوبیدگل گفت: حمایت از فرزندان طلاق، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بهویژه مادران سرپرست خانوار و حمایت از مادران باردار و پیشگیری از سقط جنین، از دیگر اولویتهای خدمات اجتماعی خادمیاران رضوی در شهرستان است.