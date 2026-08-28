در آستانه هفته دولت و با هدف ارتقای زیرساخت‌های روستایی در بخش رخ شهرستان تربت حیدریه، طرح آسفالت‌ریزی معابر روستای اسلام‌آباد خلج با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،، این طرح عمرانی که شامل ۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع آسفالت‌ریزی معابر روستایی است، با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی، از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تربت حیدریه اجرا شد و به بهره‌برداری رسیده است.

در آیین بهره‌برداری از این طرح، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس اداره بنیاد مسکن تربت حیدریه، بخشدار جلگه رخ و جمعی از مسئولان محلی و اهالی منطقه حضور داشتند.

رئیس اداره بنیاد مسکن تربت حیدریه در حاشیه این مراسم گفت: این اقدامات زیربنایی با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل تردد در معابر این روستا انجام شده است.