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معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد از هفته آینده ثبت سفارش واردات انواع کنجاله آغاز می شود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات انواع کنجاله از جمله کنجاله سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبهدانه و کلزا از ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر میشود.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و با هدف تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و ضروری انجام شده است.
بر این اساس، بازرگانان میتوانند از تاریخ ۹ شهریورماه بدون محدودیت های سقف و سابقه نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کنجاله از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
کنجاله سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبهدانه و کلزا که باقیمانده این محصولات پس از فراوری و روغن کشی هستند، در تولید خوراک دام و طیور کاربرد دارد.