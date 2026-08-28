

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات انواع کنجاله از جمله کنجاله سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبه‌دانه و کلزا از ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و با هدف تسهیل فرآیند واردات کالا‌های اساسی و ضروری انجام شده است.

بر این اساس، بازرگانان می‌توانند از تاریخ ۹ شهریورماه بدون محدودیت های سقف و سابقه نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کنجاله از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

کنجاله سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبه‌دانه و کلزا که باقیمانده این محصولات پس از فراوری و روغن کشی هستند، در تولید خوراک دام و طیور کاربرد دارد.