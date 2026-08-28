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دومین میز خدمت آبفای استان اصفهان در هفته دولت با استقبال شهروندان اصفهانی همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دومین میز خدمت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در هفته دولت با شعار محوری «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» در باغ غدیر این شهر برپا شد.
در این برنامه که شامگاه پنجشنبه پنجم شهریورماه برگزار شد معاون بهرهبرداری فاضلاب آبفای استان اصفهان، به همراه مسئولان آبفای منطقه ۱ شهر اصفهان، ضمن گفتوگوی مستقیم با شهروندان، مسائل و مشکلات مطرحشده را بررسی کرده و اقدامات لازم برای رسیدگی و پیگیری آنها را انجام دادند.