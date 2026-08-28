به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در روز‌هایی که دفاع از میهن، ایمان و ایستادگی به بزرگ‌ترین رسالت جوانان این سرزمین تبدیل شده بود، جوانی از دل خانواده‌ای ساده و روستایی، راهی جبهه‌های نبرد شد؛ جوانی که نامش امروز در قلب این سرزمین حک شده است.

ایشان متولد ۱۳۴۶ در سن ۱۹ سالگی عازم جبهه می‌شود.

خوشرویی و ایمانش از او جوانی مؤمن و متدین ساخت، از کار و تلاش در زمین‌های کشاورزی گرفته تا کمک به مردم روستا، هر کاری را وظیفه ذاتیش می‌دانست.

وی سرانجام در چهاردهم دی‌ماه سال ۱۳۶۵، در جریان عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه، به فیض شهادت نائل آمد و آسمانی شد.