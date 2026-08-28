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دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری با مفاهیم تخصصی علوم زیستی در کارگاه تخصصی کار با باکتری و ژنتیک مولکولی آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برنامههای آموزشی و پژوهشی نهمین کارسوق کشوری مهندسی ژنتیک مدارس سمپاد، کارگاه تخصصی «کار با باکتری و ژنتیک مولکولی» با حضور دانشآموزان استعدادهای درخشان و جمعی از اساتید و مدرسان کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.
بهمن خدادادی افزود: این کارگاه فرصتی برای دانشآموزان فراهم کرد تا در کنار آموزشهای نظری، با بخشی از فرایندهای عملی و پژوهشی این حوزه آشنا شوند.