به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: برنامه‌های آموزشی و پژوهشی نهمین کارسوق کشوری مهندسی ژنتیک مدارس سمپاد، کارگاه تخصصی «کار با باکتری و ژنتیک مولکولی» با حضور دانش‌آموزان استعداد‌های درخشان و جمعی از اساتید و مدرسان کشوری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

بهمن خدادادی افزود: این کارگاه فرصتی برای دانش‌آموزان فراهم کرد تا در کنار آموزش‌های نظری، با بخشی از فرایند‌های عملی و پژوهشی این حوزه آشنا شوند.