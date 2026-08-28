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ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ها ، هفته دولت ، میلاد رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفرصادق (ع) و هفته وحدت را گرامی داشتند و با اشاره به هفته وقف بر صیانت از موقوفات تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام محیالدینی، امام جمعه مهریز، در خطبههای نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفتم شهریور، روز وقف، وقف را یکی از سنتهای نورانی اسلام و مصداق صدقه جاریه دانست و بر صیانت از موقوفات و اجرای دقیق نیت واقفان تأکید کرد.
حجتالاسلام محیالدینی با اشاره به هفته وحدت اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) پرچم وحدت و اخلاق را در جامعه برافراشت و امروز نیز اتحاد و همدلی، از مهمترین رمزهای پیروزی مردم است.
امام جمعه بافق در خطبههای نماز جمعه بافق، با اشاره به هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: به روان پاک شهدای دولت، شهید خدمت آیتالله رئیسی و همه شهدای خدمت درود میفرستیم و برای دولتمردان خدمتگزار، دلسوز و دغدغهمند نظام اسلامی، توفیق و سلامتی مسئلت داریم.
حجتالاسلام سیدعباس حسینی با اشاره به هفته وقف گفت: متولیان این امر شبانهروز برای حفظ موقوفات و اجرای نیت واقفان تلاش میکنند و باید تلاش شود نیت واقفانی که در گذشته املاک و زمینهای خود را برای امور خیر وقف کردهاند، بر زمین نماند.
امام جمعه موقت زارچ در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به هفته دولت، از تلاشهای دولت و مسئولان برای خدمترسانی به مردم قدردانی کرد .
حجت الاسلام شریفی بخش دیگری از سخنان خود، ایمان و ولایت، حضور مردم، توان موشکی و ظرفیتهای راهبردی کشور را از مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: دشمنان تصور میکردند میتوانند در مدت کوتاهی نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، این محاسبات را برهم زد.
امام جمعه شهرستان خاتم در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان خاتم با قدردانی از حضور مردم در نماز جمعه و حضور مسئولان در میز خدمت هفته دولت، از تلاشهای فرماندار، استاندار یزد و مدیران استانی برای اجرای طرحهای مختلف در شهرستان خاتم قدردانی کرد.
حجتالاسلام رضازاده در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر ضرورت الگوگیری از اخلاق و سیره پیامبر اسلام(ص) تأکید کرد و گفت: اسلام پیامبر و اهلبیت(ع) نباید گزینشی مورد توجه قرار گیرد و باید در کنار مهربانی و اخلاق، بر اصول و ارزشهای اسلامی نیز پایبند بود.
امام جمعه موقت میبد در خطبه های این هفته نماز جمعه میلاد رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفرصادق (ع) رئیس مکتب تشیع و هفته وحدت را گرامی داشت و گفت: ایجاد وحدت میان مسلمانان از مهمترین ضرورتهای امروز جهان اسلام است.
حجت الاسلام علیرضا حسنی با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، از خدمات دولتهای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی قدردانی کرد.
امام جمعه موقت بهاباد در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت :مردم بصیر ایران باحضور در صحنه و حفظ وحدت و انسجام ملی، کمر دشمنان را شکستند.
حجت الاسلام دهقان همچنین هفته دولت را گرامی داشت و افزود:با بصیرت اجازه تحقق اهداف شوم دشمنان در جامعه داده نمی شود.
حجتالاسلام شاکر، امامجمعه اردکان در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن توصیه به تقوای الهی و یادآوری معاد، «قلب سلیم» را کلید رستگاری در قیامت دانست و با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: تا زمانی که امت اسلامی نسبت به یکدیگر خیرخواه بوده و کینهای در دل نداشته باشند، هیچ دشمنی توان غلبه بر آنان را نخواهد داشت.
امامجمعه اردکان با تأکید بر اینکه رمز پیروزی ملت ایران در طول تاریخ، حفظ اتحاد و همدلی بوده است، افزود: خیرخواهی عمومی، عامل پیروزی ماست و در مقابل، اختلاف و کینه، سرآغاز شکست است.