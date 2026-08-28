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سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با تأکید بر پایبندی بغداد به جدول زمانی تعیینشده، اعلام کرد که روند خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از این کشور در موعد مقرر تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در اظهاراتی بر پایبندی جدی و دقیق بغداد به زمان تعیینشده برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا از این کشور تأکید کرد.
وی همچنین بر موضع روشن دولت عراق درباره موضوع سلاح و ضرورت ادغام گروههای مسلح در چارچوب قانونی دولت تأکید کرد.
النعمان درباره حضور نیروهای خارجی گفت که روند خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی در موعد تعیینشده، یعنی ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر)، به پایان خواهد رسید؛ اقدامی که به گفته وی، بیانگر حاکمیت دولت و استقلال تصمیم ملی عراق است.
وی درباره موضوع انحصار سلاح در دست دولت نیز اظهار داشت که دولت عراق بر ساماندهی سلاح و انحصار آن در اختیار دولت تأکید دارد.
وی افزود که مشروعیت این سلاح، ریشه در نقش ملی و تاریخی گروهها و تشکلهای مسلح در حمایت از نهادهای امنیتی و حفاظت از کشور دارد.
النعمان در ادامه تأکید کرد: «سلاحی که از سرزمین عراق حفاظت کرده است، به حاشیه رانده نخواهد شد، بلکه بهطور حتم تحت چتر قانونی دولت قرار خواهد گرفت.»
وی افزود که اعضای گروههای مذکور مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و فداکاریهای آنها به رسمیت شناخته خواهد شد؛ موضوعی که در چارچوب رویکردی ملی برای تقویت حاکمیت قانون و ایجاد یک نهاد امنیتی ملی، متحد و قدرتمند دنبال میشود.
نخستوزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود که موعد پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق که برای ۳۰ سپتامبر تعیین شده، زمانی قطعی و غیرقابل بازگشت است.
در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۶ مهر ۱۴۰۳)، بغداد و واشنگتن از دستیابی به توافقی پیرامون طرحی دو مرحلهای برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق خبر داده بودند.
قرار بود فاز نخست تا سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور و مهر ۱۴۰۴) تکمیل شود و شامل پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف از جمله خروج نیروها، تحویل پایگاهها و انتقال به شراکت امنیتی دوجانبه باشد. فاز دوم نیز تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) امتداد مییابد.