شهردار تهران در اجتماع شبانه اصفهانی ها: ملت ایران با خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی نوین در مسیر ساخت ایران قوی حرکت می‌کند.

توان دفاعی و ظرفیت های داخلی مهمترین پشتوانه کشور مقابل دشمن

توان دفاعی و ظرفیت های داخلی مهمترین پشتوانه کشور مقابل دشمن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علیرضا زاکانی شامگاه پنجشنبه در مراسم «ماه تمام» در میدان امام حسین(ع) اصفهان، با اشاره به اینکه دشمن پس از شهادت رهبر شهید انقلاب انتظار داشت ایران در موقعیتی متفاوت قرار گیرد گفت: آمریکایی‌ها تصور نمی‌کردند پس از شهادت رهبر شهید، رهبری شکل بگیرد که تجربه ۴۷ ساله انقلاب، مسیر امام خمینی(ره) و تجربه رهبر شهید را در خود داشته باشد؛ اما امروز با فردی شجاع، عالم و آگاه مواجه هستند که کشور را با دقت هدایت می‌کند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه افزود: مردم ایران نشان داده‌اند که در برابر تهدید عقب‌نشینی نمی‌کنند و حضور گسترده آنان علاوه بر اعلام حمایت از رهبر جدید و مسئولان، پیام روشنی برای دشمن دارد؛ ایران کشوری تهدیدپذیر نیست.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال تغییر نظام، تسخیر و تجزیه ایران و محدودکردن توان موشکی و هسته‌ای کشور بود افزود: با هوشیاری کشور، هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد و ملت ایران در برابر این طراحی‌ها ایستاد.

شهردار تهران ، توان دفاعی و ظرفیت‌های داخلی را مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر فشارهای خارجی دانست و گفت: اگر امروز ایران در موقعیت ممتاز دفاعی قرار دارد، این جایگاه حاصل هدایت‌های رهبر شهید و تلاش نیروهایی مانند شهید طهرانی‌مقدم برای ایجاد توانمندی‌های بومی است.

زاکانی تنگه هرمز را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ایران عنوان و اضافه کرد: می‌توان از این ظرفیت برای مقابله با تحریم و فشار اقتصادی استفاده کرد؛ چراکه تحریم با تفاهم روی کاغذ برداشته نمی‌شود و کشور باید بر توانمندی‌های خود تکیه کند.

شهردار تهران در ادامه سخنان خود، انسجام ملی را یکی از عوامل ناکامی دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند میان مردم شکاف ایجاد کند، اما ملت ایران با حفظ وحدت و بصیرت اجازه نمی‌دهد فشارهای خارجی به اختلافات داخلی تبدیل شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه نیز گفت: دشمن تلاش کرد حوادث منطقه را به عاملی برای ضربه‌زدن به ایران تبدیل کند، اما تدبیر رهبر شهید موجب شد این تهدیدها به تقویت مقاومت منطقه‌ای و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عزت ملی منجر شود.

زاکانی با اشاره به دیدار خود با سیدحسن نصرالله گفت: رمز موفقیت او ولایت‌مداری و عمل به رهنمودهای رهبر انقلاب بود و همین رویکرد، مقاومت منطقه‌ای را به یک ظرفیت مهم تبدیل کرد.