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سازمان امور عشایر کشور از افزایش تولید دام سبک و گوشت قرمز دامداران عشایری خبر داد و اعلام کرد؛ با اجرای طرح های جدید دو قلو زایی در میان دام های عشایر افزایش خواهد یافت.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان امور عشایری اعلام کرد با اجرای طرحهای دانش بنیان و ارتقای بهره وری، از جمله دوقلو زایی، افزایش ضریب باروری و کاهش تلفات تولیدات دامی عشایر افزایش مییابد.
جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران با تأکید بر جایگاه عشایر در امنیت غذایی کشور گفت: جامعه عشایری سالانه حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۲۵ درصد محصولات لبنی کشور را تأمین میکند و هدفگذاری سازمان این است که با اجرای طرحهای دانشبنیان، افزایش ضریب باروری و دوقلوزایی و چندقلوزایی، کاهش تلفات و ارتقای بهرهوری، سهم عشایر در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم به حداقل ۳۵ درصد برسد.
دامداران عشایری در سال گذشته ۲۰۴ هزار تن گوشت قرمز تولید کردند که نسبت به سال قبلتر بیش از ۳۷۰۰ تن افزایش را نشان میدهد.