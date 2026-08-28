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با حضور استاندار آذربایجانغربی سومین معدن راکد آهک شاهیندژ در یک سال اخیر احیا شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چرخ تولید در یکی دیگر از معادن راکد شاهیندژ به حرکت درآمد و همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی احداث کارخانه فرآوری آهک هیدراته و دانهبندی با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و ایجاد ۸۰ فرصت شغلی مستقیم آغاز شد.
مراسم کلنگزنی این طرح با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد تا مسیر بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی منطقه وارد مرحلهای تازه شود.
بر اساس اعلام سرمایهگذار، با نصب ماشینآلات، کارخانه فرآوری آهک هیدراته و دانهبندی کمتر از یک سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
این معدن که سالها در وضعیت رکود و بلاتکلیفی قرار داشت، اکنون بهعنوان سومین معدن راکد آهک فعال شده در شاهیندژ طی یک سال اخیر به چرخه تولید بازگشته است.