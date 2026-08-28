به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، چرخ تولید در یکی دیگر از معادن راکد شاهین‌دژ به حرکت درآمد و همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی احداث کارخانه فرآوری آهک هیدراته و دانه‌بندی با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و ایجاد ۸۰ فرصت شغلی مستقیم آغاز شد.

مراسم کلنگ‌زنی این طرح با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد تا مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی منطقه وارد مرحله‌ای تازه شود.

بر اساس اعلام سرمایه‌گذار، با نصب ماشین‌آلات، کارخانه فرآوری آهک هیدراته و دانه‌بندی کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

این معدن که سال‌ها در وضعیت رکود و بلاتکلیفی قرار داشت، اکنون به‌عنوان سومین معدن راکد آهک فعال شده در شاهین‌دژ طی یک سال اخیر به چرخه تولید بازگشته است.