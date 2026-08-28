در چهارمین روز از هفته دولت مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرداری خانلق با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، بهسازی معابر و توسعه خدمات عمومی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طرح‌های شهرداری خانلق شامل اجرای المان شهدای گمنام با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال، اجرای آسفالت معابر با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال، اجرای روکش آسفالت سطح شهر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال، احداث بلوار و میدان در ضلع شمالی شهر با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، احداث ساختمان اداری شهرداری با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و احداث کارگاه موزاییک سازی با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال است.

این طرح‌ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۵۵ میلیارد ریال اجرا شده و بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در هفته دولت به شمار می‌رود.