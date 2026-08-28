مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از آماده بهره‌برداری بودن طرح‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان خبر داد که توسعه فیبر نوری در آبادان و خرمشهر نیز بخشی از این طرح‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: طرح‌های متعددی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مناطق شهری و روستایی استان همزمان با هفته دولت آماده بهره‌برداری است.

مهدی شه‌نظری افزود: این طرح‌ها با هدف توسعه عدالت ارتباطی و ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان و در دو بخش شهری و روستایی اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق روستایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه، اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات از تکالیف مهم قانونی است که در همین راستا، از ابتدای دولت تاکنون ۲۲۴ روستای خوزستان به این شبکه متصل شده‌اند.

شه‌نظری ادامه داد: از این تعداد، ۵۵ روستا طی ماه‌های اخیر با اعتباری بالغ بر ۷۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی به شبکه ملی اطلاعات پیوسته‌اند و از پوشش صوت و دیتای پرسرعت و مطلوب بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با اشاره به شرایط جغرافیایی برخی مناطق استان گفت: شرایط کوهستانی و توپوگرافی برخی نقاط، چالش‌هایی را در اجرای طرح‌های ارتباطی ایجاد می‌کند، اما روند اتصال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا رسیدن به پوشش کامل با جدیت ادامه دارد.

وی در ادامه از توسعه خدمات پست‌بانک در مناطق روستایی خبر داد و گفت: سه باجه روستایی در شهرستان‌های خرمشهر، باوی و دزفول با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال راه‌اندازی و آماده افتتاح است.

شه‌نظری افزود: در بخش شهری نیز طرح‌های مخابراتی شامل توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای سیستم‌های انتقال و سوئیچ، توسعه دیتا، پاور و تأسیسات زیرساختی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فیبر نوری در شهرهای خوزستان گفت: در قالب طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، تقسیم کار میان اپراتورهای متعهد و دارای صلاحیت در سراسر استان انجام شده تا اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی و اتصال فیبر نوری در چندین شهرستان از جمله آبادان و خرمشهر، همچنین دزفول، ویس، شوش و هفتکل به پایان رسیده و برخی شهرها نیز دارای مشترک فعال هستند.

شه‌نظری گفت: هدف این است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، سرویس اینترنت ثابت باکیفیت و پرسرعت بر بستر فیبر نوری در اختیار همه هم‌استانی‌ها قرار گیرد.

بر اساس اعلام اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان، مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های ارتباطی آماده بهره‌برداری در هفته دولت در استان بیش از ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان است.