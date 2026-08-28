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مرحله هفتم پویش «خوزستان پاکیزه» با هدف پاکسازی شهرها، روستاها و مراکز آموزشی و ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند، از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در سراسر استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان از اجرای مرحله هفتم پویش «خوزستان پاکیزه» از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در شهرها و روستاهای سراسر استان خبر داد.
فرهاد قلینژاد گفت: پویش «خوزستان پاکیزه» یک طرح آموزشی و اجرایی با هدف ارتقای آموزشهای زیستمحیطی در زمینه مدیریت پسماند و همچنین پاکسازی شهرها و روستاهای استان است که با مشارکت مردم و همکاری شهرداریها، دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی اجرا میشود.
وی افزود: این پویش از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون ۶ مرحله آن با مشارکت مطلوب شهروندان در نقاط مختلف استان اجرا شده است.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، پویش «خوزستان پاکیزه» هر سال در دو مرحله، شهریورماه و اسفندماه، برگزار خواهد شد.
قلینژاد با اشاره به مرحله هفتم این پویش اظهار کرد: مرحله جدید «خوزستان پاکیزه» از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه و همزمان با آستانه آغاز سال تحصیلی و استقبال از ماه مهر، در شهرها، روستاها و مراکز آموزشی سراسر استان اجرا میشود.
وی افزود: در این مرحله، پاکسازی کانونهای انباشت پسماند، ورودی شهرها و روستاها و همچنین برخی مراکز آموزشی با همکاری شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی در دستور کار قرار دارد.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان بر ضرورت مشارکت شهروندان در اجرای این پویش تأکید کرد و گفت: استمرار پاکیزگی محیط و کاهش تولید و رهاسازی پسماند، نیازمند مشارکت عمومی و همراهی همه دستگاهها و نهادهای مسئول است.
قلینژاد ابراز امیدواری کرد مرحله هفتم پویش «خوزستان پاکیزه» با استقبال گسترده مردم و مشارکت شهروندان در نقاط مختلف استان همراه شود.