مرحله هفتم پویش «خوزستان پاکیزه» با هدف پاکسازی شهرها، روستاها و مراکز آموزشی و ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند، از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در سراسر استان اجرا می‌شود.

۲۴ تا ۳۰ شهریور؛ خوزستان در آستانه مهر، میزبان پویش بزرگ پاکیزگی

۲۴ تا ۳۰ شهریور؛ خوزستان در آستانه مهر، میزبان پویش بزرگ پاکیزگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از اجرای مرحله هفتم پویش «خوزستان پاکیزه» از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه در شهرها و روستاهای سراسر استان خبر داد.

فرهاد قلی‌نژاد گفت: پویش «خوزستان پاکیزه» یک طرح آموزشی و اجرایی با هدف ارتقای آموزش‌های زیست‌محیطی در زمینه مدیریت پسماند و همچنین پاکسازی شهرها و روستاهای استان است که با مشارکت مردم و همکاری شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی اجرا می‌شود.

وی افزود: این پویش از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون ۶ مرحله آن با مشارکت مطلوب شهروندان در نقاط مختلف استان اجرا شده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پویش «خوزستان پاکیزه» هر سال در دو مرحله، شهریورماه و اسفندماه، برگزار خواهد شد.

قلی‌نژاد با اشاره به مرحله هفتم این پویش اظهار کرد: مرحله جدید «خوزستان پاکیزه» از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه و همزمان با آستانه آغاز سال تحصیلی و استقبال از ماه مهر، در شهرها، روستاها و مراکز آموزشی سراسر استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این مرحله، پاکسازی کانون‌های انباشت پسماند، ورودی شهرها و روستاها و همچنین برخی مراکز آموزشی با همکاری شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی در دستور کار قرار دارد.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان بر ضرورت مشارکت شهروندان در اجرای این پویش تأکید کرد و گفت: استمرار پاکیزگی محیط و کاهش تولید و رهاسازی پسماند، نیازمند مشارکت عمومی و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

قلی‌نژاد ابراز امیدواری کرد مرحله هفتم پویش «خوزستان پاکیزه» با استقبال گسترده مردم و مشارکت شهروندان در نقاط مختلف استان همراه شود.