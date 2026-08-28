زاکانی :
هنوز درباره حریم تهران به نقطه روشنی نرسیدهایم
شهردار تهران درباره آخرین وضع بحث حریم تهران میان شهرداری و استانداری تهران، گفت: برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید با تعامل با مسئولان مربوطه به نقطه روشنی برسیم و مبنای اصلی نیز قانون باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علیرضا زاکانی گفت: بحث حریم تهران همچنان ادامه دارد و پایه اصلی این موضوع نیز باید قانون باشد و دستگاههای نظارتی هم در حال پیگیری آن هستند.
وی در ادامه درباره وضع ناوگان حملونقل عمومی شهر تهران با توجه به شرایط جاری کشور و احتمال ایجاد مشکل در تأمین و انتقال ناوگان حملونقل از چین به کشور، گفت: البته در این جریان با مشکل مواجه نیستیم و راههای جایگزین نیز وجود دارد.
شهردار تهران افزود: اگر در جایی با مانعی مواجه شویم، راه جایگزین وجود دارد و میتوان این موضوع را از مسیر دیگری منتقل کرد؛ ضمن اینکه در حال حاضر انتقال اتوبوسها در حال انجام است.
زاکانی ادامه داد: در حال حاضر، آخرین خبری که به من اعلام شده این است که حدود ۲۰ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری چینی در حال بارگیری است و امکانات بارگیری آنها نیز به من نشان داده شده است.