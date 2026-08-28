فرمانده انتظامی مراغه از کشف یک تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی گفت:در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه وانت مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف و در بازرسی یک تن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک مثبته را کشف کردند.
وی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را ۴ میلیارد ریال عنوان کردند افزود:در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.