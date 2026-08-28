به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سواحل دریاچه ارومیه در محدوده پل میانگذر شهید کلانتری با حضور مسئولان، محیط‌بانان، تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست پاکسازی شد.

در این برنامه، بیش از ۴۰ نفر مشارکت کردند و بیش از یک‌ونیم تن زباله جمع‌آوری و به مرکز پسماند منتقل شد.

محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در جریان برنامه پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه با ابلاغ سلام و قدردانی شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر محیط‌بانان، تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست در پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه تقدیر کرد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست گفت: حفاظت از طبیعت تنها با اقدامات دستگاه‌های دولتی محقق نمی‌شود و حضور و همراهی مردم، تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب، بخش مهمی از مسیر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هم تاکید کرد: حفاظت از دریاچه ارومیه و عرصه‌های طبیعی پیرامون آن، نیازمند حضور و همراهی همه بخش‌های جامعه است و اقدامات مردمی در این زمینه ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد.

جباری گفت: پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه تنها جمع‌آوری زباله نیست، بلکه اقدامی فرهنگی برای جلب توجه جامعه به اهمیت حفظ طبیعت و جلوگیری از رهاسازی پسماند در محیط زیست است. زمانی می‌توان به حفاظت پایدار امیدوار بود که هر فرد خود را در قبال طبیعت مسئول بداند و از آسیب‌رساندن به آن جلوگیری کند.

دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه دست‌های همدل برای پاکیزگی دریاچه ارومیه

همزمان با اجرای برنامه پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه، لوح‌های تقدیر شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به جمعی از فعالان محیط زیست و اعضای پویش پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه اهدا شد.

این لوح‌های تقدیر در جریان برنامه پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه در محدوده پل میانگذر جاده شهید کلانتری، با حضور محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست و حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، به جمعی از فعالان و اعضای پویش اهدا شد.

در این برنامه، بازگیر و جباری با اهدای لوح‌های تقدیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از فعالانی که به‌صورت مستمر در برنامه‌های پاکسازی سواحل دریاچه ارومیه مشارکت داشته‌اند، قدردانی کردند.