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احمد عطاری مسئول گروه تحقیق موسسه فرهنگ قدر ولایت گفت: بزرگترین پیام مجموعه «زمانهات را بشناس»، ایجاد «خودآگاهی تاریخی» است که پادزهر هجمههای فرهنگی برای جوانان امروز است.
آقای عطاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: جوان امروز اگر بداند استعمار و استبداد در دویست سال گذشته چه بر سر این کشور آورده و انقلاب اسلامی چه تحول عظیمی را رقم زده، نگاه متفاوتی به چالشهای امروز خواهد داشت. «زمانهات را بشناس» به مخاطب کمک میکند فریب روایتهای تحریفشده را نخورد و حقیقت تاریخ را به صورت مستند و مستدل دریافت کند.
وی افزود: مسئله تاریخ معاصر ایران به عنوان اولویت بنیادین پژوهشی مؤسسه فرهنگ قدر ولایت، تعریف شده است. علت اصلی این اولویت بندی، دغدغههای مکرر و عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به شناخت گذشته نزدیک کشور بود.
مسئول گروه تحقیق موسسه فرهنگ قدر ولایت گفت: ایشان در یکی از بیانات صریح خود فرمودند دغدغه من این است که نسل جوان، تاریخ صد و پنجاه تا دویست سال اخیر را مطالعه نکرده باشد و نداند ما از چه دورهای و با چه شرایط دشواری عبور کردهایم و امروز در حال پیریزی چه جامعهای هستیم. این نگاه راهبردی، نقشه راه ما شد تا تاریخ معاصر را محور فعالیتهای خود قرار دهیم که حاصل اولین تلاشها در دهه هفتاد، انتشار مجموعه ۱۲ جلدی «خاطرات و حکایتها» بود.
عطاری افزود: ما در دهه نود احساس کردیم نیازهای مطالعاتی نسل جدید عمیقتر شده و این کتابها نیازمند یک بازآفرینی و کار تکمیلی هستند. ماجرا از این قرار بود که رهبر معظم انقلاب در سخنرانیها و دیدارهای مختلف، به تناسب موضوع، به برخی حوادث مهم تاریخی اشاره میکردند یا از شخصیتهایی نام میبردند؛ اما به دلیل کم بودن وقت در یک سخنرانی، این اشارات عمدتاً موجز و اجمالی بود.
وی گفت: ما در گروه تحقیق تصمیم گرفتیم این اشارات را توسعه دهیم؛ یعنی تمام آن وقایع و شخصیتها را با تکیه بر اسناد تاریخی مورد مطالعه دقیق قرار دادیم و شرح کامل آنها را به همراه تصاویر مستند در قالب پاورقیهای تفصیلی ذیل بیانات رهبر شهید تدوین کردیم. با این کار، مخاطبی که کلام ایشان را میخواند، در پاورقی با ابعاد کامل آن واقعه، اسناد مرتبط و شناسنامه آن شخصیت نیز آشنا میشود و تصویری جامع به دست میآورد.
مسئول گروه تحقیق موسسه فرهنگ قدر ولایت درباره وجه تسمیه و علت نامگذاری این مجموعه به «زمانهات را بشناس» توضیح داد: این عنوان ریشه در حدیث معروفی دارد که حضرت آقا هم بارها به آن استناد کردهاند؛ مضمون روایت این است که اگر انسانی عالم به زمانه خود باشد و تحولات پیرامونش را بشناسد، دستخوش فریبها، شبیخونها و هجمههای فرهنگی دشمن نخواهد شد.
احمد عطاری افزود: ما نام «زمانهات را بشناس» را انتخاب کردیم تا نشان دهیم مطالعه این آثار صرفاً یک مرور تاریخی نیست، بلکه سلاحی برای بصیرتافزایی و مصونیت فکری در عصر حاضر است.
عطاری گفت: بیانات و تحلیلهای تاریخی رهبر انقلاب در مجموعه «زمانهات را بشناس» در سه حوزه اصلی دستهبندی شده است:
۱. حوادث و رخدادهای داخلی (تاریخ معاصر ایران)
۲. تحولات منطقهای (خاورمیانه و جهان اسلام)
۳. مسائل و رویدادهای بینالمللی
وی افزود: اگر پژوهشگر، دانشجو یا جوانی بخواهد تاریخ معاصر را از زبان و زاویه دید شخصیتی آگاه، صادق و مسلط به پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی بشنود، مجموعه «زمانهات را بشناس» مرجع بسیار کارآمدی است. ما دسترسی مخاطب را به این حجم عظیم از تحلیلهای تاریخی و اسناد مکمل به شکلی استاندارد و روان تسهیل کردهایم.
کتاب «زمانه ات را بشناس»، هفته گذشته در باغ کتاب تهران رونمایی شد.