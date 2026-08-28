مردم ولایتمدار شهرستان پردیس در یکصدوهشتادمین شب حضور مستمر در میدان‌ها، با تأکید بر وحدت و همدلی، بر ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن و لزوم هم‌سویی مردم و مسئولان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، مردم با اشاره به تداوم حضور خود در میدان‌ها و خیابان‌ها، این حضور را نشانه‌ای از وحدت، انسجام و حمایت از ایران اسلامی دانستند و تأکید کردند که فشار‌های دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.

شرکت‌کنندگان با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، جنگ اقتصادی را دنبال می‌کند، گفتند: هدف دشمن ایجاد اختلاف و شکاف میان مردم و مسئولان است و در این شرایط، **حفظ وحدت و همدلیمهم‌ترین راه مقابله با این توطئه است.

مردم پردیس همچنین بر ضرورت تلاش مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی، کاهش فشار معیشتی و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کردند و گفتند همراهی مردم و مسئولان می‌تواند آثار فشار‌های دشمن را کاهش دهد.