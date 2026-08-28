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استاندار آذربایجانغربی گفت: برای توسعه هیچگونه محدودیتی نداریم و بهویژه در واحدهای خدماترسان، نباید مانعی پیش روی تولید و سرمایهگذاری وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی گفت: برای توسعه هیچگونه محدودیتی نداریم و بهویژه در واحدهای خدماترسان، نباید مانعی پیش روی تولید و سرمایهگذاری وجود داشته باشد.
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در جریان سفر به شهرستان شاهیندژ، از روند اجرای طرح سرمسازی و تولید اشک مصنوعی بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی، نیازمندیها و موانع این پروژه قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این بازدید با تأکید بر اهمیت و ضرورت این طرح، افزود: نوع فعالیت واحد سرمسازی بسیار خاص و وجود آن برای کشور ضروری است و باید در سریعترین زمان ممکن مشکلات موجود برطرف شود.
رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه شاهیندژ، خاطرنشان کرد: باید اشتغال و تولید این شهرستان احیا شود و دستگاههای خدماترسان نیز در مسیر تحقق این هدف، با سرعت و مسئولیتپذیری عمل کنند.
وی در پایان با تأکید بر حمایت همهجانبه مدیریت استان از سرمایهگذاران، افزود: اجازه نمیدهیم سرمایهگذاران که برای توسعه منطقه، ایجاد اشتغال و رفع نیازهای کشور تلاش میکنند در اجرای طرحهای خود دچار مشکل شوند.
طرح سرمسازی و تولید اشک مصنوعی شاهیندژ از پروژههای مهم صنعتی این شهرستان به شمار میرود که تکمیل آن میتواند ظرفیت تولیدی، اشتغال و زیرساختهای صنعتی منطقه را تقویت کند.