هفتمین یادواره «لاله‌های عاشورایی» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دهستان خورمیزات و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با حضور پرشور مردم در روستای سریزد مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان مهریز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای شهرستان، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

حسین عسکرزاده با اشاره به نقش مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع از نظام و کشور گفت: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

وی افزود: شهدا در دوران‌های مختلف برای انجام وظیفه و دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب جان خود را تقدیم کردند و امروز وظیفه ماست که با گرامیداشت یاد آنان، این فرهنگ را در جامعه ترویج کنیم.

حیدری، دبیر برگزاری یادواره نیز هدف اصلی این مراسم را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا عنوان کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی که کشور در عرصه‌های مختلف با دشمن مواجه است، برگزاری یادواره شهدا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: در این مراسم برنامه‌های متنوعی از جمله خیرمقدم فرزند شهید سردار ابراهیم، روایتگری دفاع مقدس با حضور سردار توکلی، سخنرانی و اجرای گروه سرود برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.

حیدری با اشاره به حضور مردم بیش از ۱۰ روستای دهستان خورمیزات در این مراسم اظهار داشت: استقبال پرشور مردم نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های شهدا و ولایت است و هرچه فشار دشمن بیشتر شود، مردم با انسجام و حضور بیشتری در صحنه خواهند بود.

دبیر برگزاری یادواره گفت: دهستان خورمیزات ۱۰۶ شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است که ۳۴ نفر از آنان از اهالی روستای سریزد هستند.

این یادواره هر سال در یکی از روستا‌های دهستان خورمیزات برگزار می‌شود و امسال روستای سریزد میزبان هفتمین دوره «لاله‌های عاشورایی» بود.