به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از توقیف ۶۷۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت از ابتدای تیرماه خبر داد.

به گفته سرهنگ موسی بهاری: برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان مبنی بر برخورد قاطع با وسایل نقلیه هنجارشکن و به منظور ارتقای امنیت و آرامش ترافیکی، با اجرای طرح‌های عملیاتی مختلف، از ابتدای تیرماه سال جاری، تعداد ۶۷۶ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۴۸۸ دستگاه خودرو و ۱۸۸ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۷۰ دستگاه طی سه روز اخیر و در چارچوب اجرای طرح ضربتی برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن توقیف شده‌اند.

رئیس پلیس بوکان ادامه داد: این وسایل نقلیه به دلایلی نظیر ویراژ، حرکات خطرناک و مسابقات خیابانی، مزاحمت برای شهروندان، آلودگی صوتی ناشی از نصب اگزوز غیرمجاز، فقدان پلاک یا پلاک مخدوش، تغییر وضعیت، نداشتن گواهینامه و ... توقیف شدهاند.

فرمانده انتظامی شهرستان با تأکید بر ادامه برخورد با تخلفات رانندگی و خودرو‌های هنجارشکن، خاطرنشان کرد: با احتساب این آمار، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون (طی ۵ ماه) ۱۵۹۶ دستگاه به دلایل یادشده توقیف شده است.