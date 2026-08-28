رئیس پلیس فتا خوزستان درباره شگرد جدید کلاهبرداران سایبری با وعده دریافت وام مهربانی هشدار داد و از شهروندان خواست اطلاعات بانکی و کدهای پیامکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان نسبت به شگرد جدید کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند «دریافت وام مهربانی» به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ حجت‌اله بهمنی گفت: در روزهای اخیر، شیادان سایبری با وعده شراکت و انتقال امتیاز وام بانکی، شهروندان را فریب داده و پس از فعال‌سازی همراه‌بانک و دریافت وام مهربانی بانک ملی به نام شاکیان، بدون اطلاع آنها مبالغ قابل توجهی از حسابشان برداشت کرده‌اند.

وی افزود: واگذاری کارت بانکی، رمز عبور همراه‌بانک و حتی کدهای پیامک‌شده به دیگران، علاوه بر خطر از دست رفتن موجودی حساب، می‌تواند صاحب حساب را در مظان اتهام قرار داده و تبعات حقوقی و کیفری جدی به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: هیچ فردی نباید تحت تأثیر وعده‌های فریبنده دریافت وام فوری، اطلاعات محرمانه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهد.

سرهنگ بهمنی تأکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری و از در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی و رمزهای خود به افراد ناشناس خودداری کنند.

پیش از این نیز پلیس فتا خوزستان نسبت به انتشار لینک‌های جعلی و بدافزارها از سوی کلاهبرداران سایبری به شهروندان هشدار داده بود.