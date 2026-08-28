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سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفر نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران در پیامی در شبکه ایکس نوشت:آمریکا باید یک واقعیت ساده را درک کند؛ فشار نتیجه نمیدهد .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفر روز گذشته نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران در پیامی در فضای مجازی نوشت:
با نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفتوگوهای سازنده و مبتکرانهای در تهران داشتیم.
بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود ناممکن نیست. این امر به درک یک واقعیت ساده از سوی آمریکا بستگی دارد: فشار نتیجه نمیدهد. آمریکا باید اعتماد ایجاد کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ما را تصدیق کند و به تعهدات خود پایبند باشد.