سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفر نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران در پیامی در شبکه ایکس نوشت:آمریکا باید یک واقعیت ساده را درک کند؛ فشار نتیجه نمی‌دهد .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفر روز گذشته نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران در پیامی در فضای مجازی نوشت:

با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفت‌و‌گو‌های سازنده و مبتکرانه‌ای در تهران داشتیم.

بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود ناممکن نیست. این امر به درک یک واقعیت ساده از سوی آمریکا بستگی دارد: فشار نتیجه نمی‌دهد. آمریکا باید اعتماد ایجاد کند، با احترام سخن بگوید، حقوق ما را تصدیق کند و به تعهدات خود پایبند باشد.