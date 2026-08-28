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همایش تخصصی توسعه کشت گیاهان دارویی با موضوع کشت زعفران در شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در راستای تغییر الگوی کشت، بهرهوری بهینه از منابع آبی و توسعه کشتهای کمآببر و پربازده، همایش تخصصی توسعه کشت گیاهان دارویی بهویژه زعفران شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
در این همایش عیاری از استادن و فعالان حوزه توسعه کشت گیاهان داوریی کشور با تشریح اصول علمی، فنی و اقتصادی کاشت، داشت، برداشت و فرآوری گیاهان دارویی و زعفران، به مزایای اقتصادی و سازگاری این محصولات با اقلیم منطقه پرداخت و راهکارهای ارتقای بهرهوری و بازاریابی این محصولات پرداخت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و حمایت از کشاورزان در مسیر توسعه محصولات کمآببر و دارای ارزش افزوده بالا، آمادگی این مجموعه را برای ارائه خدمات کارشناسی، ترویجی و تسهیلاتی به متقاضیان اعلام کردند.
محمود فتحی افزود: شهرستان کبودراهنگ رتبه دوم استان در احداث گلخانهها را به خودش اختصاص داده و همچنین با کشت حدود ۵۵ هکتار زعفران از شهرستانهای پیشتاز استان است و سالانه بیش از ۵۰۰ کیلو گرم زعفران خشک برداشت میشود