به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در راستای تغییر الگوی کشت، بهره‌وری بهینه از منابع آبی و توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و پربازده، همایش تخصصی توسعه کشت گیاهان دارویی به‌ویژه زعفران شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

در این همایش عیاری از استادن و فعالان حوزه توسعه کشت گیاهان داوریی کشور با تشریح اصول علمی، فنی و اقتصادی کاشت، داشت، برداشت و فرآوری گیاهان دارویی و زعفران، به مزایای اقتصادی و سازگاری این محصولات با اقلیم منطقه پرداخت و راهکار‌های ارتقای بهره‌وری و بازاریابی این محصولات پرداخت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و حمایت از کشاورزان در مسیر توسعه محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده بالا، آمادگی این مجموعه را برای ارائه خدمات کارشناسی، ترویجی و تسهیلاتی به متقاضیان اعلام کردند.

محمود فتحی افزود: شهرستان کبودراهنگ رتبه دوم استان در احداث گلخانه‌ها را به خودش اختصاص داده و همچنین با کشت حدود ۵۵ هکتار زعفران از شهرستان‌های پیشتاز استان است و سالانه بیش از ۵۰۰ کیلو گرم زعفران خشک برداشت میشود