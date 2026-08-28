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داور درجه یک بینالمللی آبادانی برای قضاوت در رقابتهای کشتی قهرمانی امیدهای جهان ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ میلاد قلاوند، داور درجه یک بینالمللی آبادانی، با موافقت فدراسیون کشتی برای قضاوت در رقابتهای کشتی قهرمانی امیدهای جهان ۲۰۲۶ آمریکا انتخاب شد.
این رقابتها از ۱۹ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر لسآنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار میشود و قلاوند به عنوان داور در این رویداد مهم جهانی حضور خواهد داشت.
میلاد قلاوند از داوران باسابقه کشتی کشور است و سابقه قضاوت در رقابتهای مهم آسیایی و جهانی را در کارنامه دارد.
انتخاب این داور خوزستانی برای حضور در رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان، نشاندهنده جایگاه داوران این استان در سطح ملی و بینالمللی است.