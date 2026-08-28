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معاون سیاستگذاری اقتصادی و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشدید فعالیتهای کارگروه ویژه «اتاق جنگ» در این وزارتخانه خبر داد و بر آمادگی کامل دولت برای مواجهه با سناریوهای مختلف اقتصادی تاکید کرد.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به پیشینه اقدامات وزارت اقتصاد اظهار داشت که از نخستین روزهای آغاز جنگ اقتصادی، کارگروهی تحت عنوان «اتاق جنگ» به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.
وی وظیفه اصلی این کارگروه را رصد مستمر و مداوم متغیرهای اقتصاد کلان و روندهای مربوط به جریان کالا و خدمات در کشور برشمرد و اعلام کرد که از هفته گذشته، با دستور مجدد وزیر اقتصاد، فعالیتهای این کارگروه با شدت و جدیت بیشتری ادامه یافته است.
تاثیرات جنگ اقتصادی و لزوم پرهیز از دیدگاههای افراطی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران پدیده جدیدی نیست، خواستار پرهیز از نگاههای افراطی و تفریطی در این حوزه شد.
وی با بیان اینکه دشمنان پیش از این نیز تمام تلاش خود را برای مختل کردن جریان اقتصادی کشور به کار بسته و ناکام ماندهاند، تصریح کرد: همانطور که جنگ نظامی تبعات ویژه خود را دارد، جنگ اقتصادی نیز فشارهایی مانند رشد تورم را به همراه میآورد که پدیدهای اجتنابناپذیر بوده است؛ اما این دوره نیز با حمایت مردم به عنوان بازیگران اصلی، با پیروزی و سرفرازی سپری خواهد شد.
برنامهریزی برای سختترین سناریوها و علت محرمانه بودن برخی تصمیمات زمانیان در پاسخ به مطالبات برخی از فعالان و تحلیلگران مبنی بر ارائه تفصیلی برنامههای دولت، به موضوع محدودیتهای موجود در انتشار این برنامهها اشاره کرد.
وی توضیح داد که بخش عمدهای از این تصمیمات و برنامهها جنبه محرمانگی دارند و وجود محدودیت در بیان آنها، مطلقاً به معنای بیبرنامگی دولت یا عدم تمایل به گفتوگو با جامعه نیست. او تاکید کرد که دولت برای تمامی سناریوهای ممکن از سختترین شرایط تا وضعیتهای رایج پیشرو برنامهریزیهای دقیقی انجام داده است تا جریان تولید کالا و خدمات در کشور بدون اخلال جدی تداوم یابد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، از تمامی مجموعههای پژوهشی، اندیشکدهها، دانشگاهها و سیاستپژوهان دعوت کرد تا ایدهها و پیشنهادهای سیاستی خود را به این وزارتخانه ارائه دهند. تمامی پیشنهادهای قابل اجرا و عملیاتیِ دریافتشده تا به امروز، مورد پیگیری جدی قرار گرفتهاند.