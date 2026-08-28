به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، یکی دیگر از گام‌های بلند آذربایجان‌غربی برای تبدیل ظرفیت‌های خام معدنی به ارزش افزوده و اشتغال، در شهرستان شاهین‌دژ برداشته شد و عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر فراهم خواهد شد.

بر اساس تعهد سرمایه‌گذار، عملیات اجرایی طرح با شتاب دنبال می‌شود و کارخانه فرآوری آهک هیدراته قرار است کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری برسد؛ اقدامی که در راستای سیاست استان برای توسعه صنایع معدنی، افزایش ارزش افزوده و مقابله با خام‌فروشی مواد معدنی دنبال می‌شود.