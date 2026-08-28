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با حضور استاندار آذربایجان غربی کلنگ ۲۰۰ میلیارد تومانی فرآوری آهک هیدراته در شاهیندژ به زمین خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، یکی دیگر از گامهای بلند آذربایجانغربی برای تبدیل ظرفیتهای خام معدنی به ارزش افزوده و اشتغال، در شهرستان شاهیندژ برداشته شد و عملیات اجرایی طرح فرآوری آهک هیدراته با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد.
این طرح با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا میشود و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر فراهم خواهد شد.
بر اساس تعهد سرمایهگذار، عملیات اجرایی طرح با شتاب دنبال میشود و کارخانه فرآوری آهک هیدراته قرار است کمتر از یک سال آینده به بهرهبرداری برسد؛ اقدامی که در راستای سیاست استان برای توسعه صنایع معدنی، افزایش ارزش افزوده و مقابله با خامفروشی مواد معدنی دنبال میشود.