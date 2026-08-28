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شبکه چهار با محوریت قرار دادن «هفته قزوینِ ایران» از رویداد ملی «ایران جان» از شنبه تا جمعه، ۷ تا ۱۳ شهریور، برنامههای این هفته را متناسب با این رویداد ملی به روی آنتن خواهد برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شبکه با محوریت قرار دادن رویداد «ایران جان» در «هفتۀ قزوینِ ایران» از شنبه ۷ شهریور تا جمعه ۱۳ شهریور، با هدف آشنایی بیشتر با تاریخ، فرهنگ، هنر، دست آوردهای علمی، شخصیتها و بزرگان این خطه از سرزمین ایران، برنامهها را متناسب با این رویداد به روی آنتن خواهد برد.
در هفته قزوین ایران از رویداد ملی ایران جان، برنامه چاووش با رویکردی جامع، به بررسی دستاوردهای فرهنگی، علمی و هنری این استان میپردازد.
در این هفته، تمامی میزها و گفتوگوهای چاووش با محوریت ترویج فرهنگ ملی و بررسی پیشرفتهای اخیر منطقه طراحی شده است. محورهای اصلی این برنامه شامل بررسی جایگاه هنر و موسیقی، تحلیل آثار داستانی و ادبی و همچنین معرفی دستاوردهای علمی و پیشرفتهای صنعتی و اجتماعی استان قزوین خواهد بود.
برنامه «چاووش» با حضور میهمانانی متخصص و اثرگذار در حوزههای مختلف، تلاش میکند تا تصویری روشن از پیوند میان اصالت فرهنگی و توسعه علمی در استان قزوین به نمایش بگذارد.
چاووش روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ با سه میزِ گفتوگو، میزبان مخاطبان شبکه است. از جمله میزهای این مجموعه برنامه عبارتست از میزهای مرصع، نقد ۴، کتاب ۴، ادبیات فارسی، زبان فارسی، اسطرلاب، کهن خوانی، کوانتا، پایاننامه و چند میز دیگر که در آنها با متخصصان و اندیشمندان حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی به گفتوگو میپردازد.
برخی مستندهای این هفته نیز دربارهٔ استان قزوین و یا شخصیتهای برجسته قزوینی است.
مستندهای ساعت ۱۶ این هفته که مرتبط با قزوین هستند عبارتند از: مستند «خیابان» که به معرفی خیابان سپه شهر قزوین اختصاص دارد، مستند «مدرس وارسته»، که به زندگی و زمانه حاج شیخ هاشم قلعهای قزوینی میپردازد، مستند «عالم شهر» که روایتی است از زمانه و زندگی عالم مجاهد حضرت آیتالله حاج شیخ هادی باریکبین، امام جمعه وقت قزوین و «رئیس المجاهدین» که روایتی است مستند و مستدل، که به تبیین نقشآفرینی میرزا حسن شیخالاسلام و مردم قزوین در نهضت مشروطه میپردازد، به ترتیب در روزهای شنبه و دو شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۱۶ از شبکه چهار به نمایش درخواهند آمد.
مستند «خیالی ساز» که به معرفی هنرمند نقاش قهوه خانهای، مرحوم استاد احمد خلیلی میپردازد در ساعت ۱۹ و «دیوانسالار» که مروری دارد بر زندگی حمدالله مستوفی قزوینی، جغرافیدان، مورخ، شاعر و نویسنده قزوینی در ساعت ۲۲ روز پنجشنبه به روی آنتن میروند. همچنین سه قسمت ۱۵ دقیقهای از مجموعه مستند مکتب قزوین در ساعتهای ۱۴:۴۵ روز پنجشنبه و در ساعتهای ۱۴:۴۵ و ۲۲:۱۵ روز جمعه پخش خواهد شد.