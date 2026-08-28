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نماز جمعه امروز ارومیه به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه اقامه می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماز جمعه این هفته به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه اقامه می شود.
پیش از خطبه ها رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت هفته دولت سخنرانی خواهد کرد.
این برنامه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۶ شهریورماه در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برگزار می شود.
میز خدمت مدیران دستگاههای اجرایی آذربایجانغربی نیز در مصلای ارومیه دایر خواهد شد.