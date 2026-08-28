نماز جمعه امروز ارومیه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه اقامه می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماز جمعه این هفته به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه اقامه می شود.

پیش از خطبه ها رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت هفته دولت سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه ۶ شهریورماه در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برگزار می شود.

میز خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی نیز در مصلای ارومیه دایر خواهد شد.