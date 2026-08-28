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زاگرس چه چیزی برای خرس دارد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه گفت: وجود ارتفاعات و مناطق کوهستانی، جنگلهای بلوط، پوشش گیاهی مناسب و منابع غذایی طبیعی، شرایط مطلوبی برای زیست خرس قهوهای در بخشهایی از استان کرمانشاه فراهم کرده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه، سعید دزفولینژاد با اشاره به جایگاه خرس قهوهای در تنوع زیستی استان اظهار کرد: خرس قهوهای یکی از گونههای ارزشمند حیاتوحش کرمانشاه است که در زیستگاههای طبیعی و کوهستانی استان حضور دارد. وی افزود: بخش قابل توجهی از استان کرمانشاه در محدوده رشتهکوه زاگرس قرار گرفته و وجود جنگلهای بلوط، ارتفاعات، درهها و مناطق صعبالعبور، زیستگاه مناسبی برای گونههایی مانند خرس قهوهای ایجاد کرده است. دزفولینژاد ادامه داد: وجود منابع غذایی طبیعی، پوشش گیاهی متنوع و دسترسی به پناهگاههای طبیعی از دیگر عواملی است که موجب شده خرس قهوهای بتواند در زیستگاههای استان حضور داشته باشد. مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه با بیان اینکه خرس قهوهای بخشی از سرمایه طبیعی و تنوع زیستی زاگرس محسوب میشود، تصریح کرد: حفاظت از این گونه در گرو حفاظت از زیستگاههای آن است و هرگونه تخریب جنگلها، شکار غیرمجاز، کاهش منابع غذایی و آبی و افزایش مزاحمتهای انسانی میتواند حیات این گونه را با تهدید مواجه کند. وی از طبیعتگردان و کوهنوردان خواست در زمان حضور در مناطق طبیعی، از نزدیک شدن به حیاتوحش خودداری کنند و در صورت مشاهده خرس قهوهای، ضمن حفظ آرامش، فاصله ایمن را رعایت کرده و مراتب را به محیطبانان یا اداره حفاظت محیطزیست اطلاع دهند. مقام ارشد محیط زیست استان تأکید کرد: حفاظت از خرس قهوهای تنها حفاظت از یک گونه جانوری نیست، بلکه به معنای حفاظت از بخشی از اکوسیستم زاگرس و زنجیره طبیعی حیات در این منطقه است. مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و جوامع محلی در حفاظت از زیستگاهها، مهمترین پشتوانه برای تداوم حضور گونههای ارزشمند حیاتوحش در طبیعت استان است.