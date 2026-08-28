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مدیرکل زندانهای لرستان گفت: پنج محکوم به قصاص در لرستان باگذشت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عبدالمجید کشوری با اشاره به گذشت از قصاص، اظهار کرد: امسال با وساطت ریشسفیدان و معتمدان، پنج نفر از محکومان به قصاص در لرستان از چوبه دار رهایی یافتند و به زندگی برگشتند.
وی افزود: این اقدام اولیای دم نشاندهنده فرهنگ گذشت و ایثار است که با این کار نشان دادند بخشش میتواند ناجی زندگی فردی باشد که به هر دلیلی مرتکب جرم شده است، لذا باید توجه داشت که مسئله گذشت یکی از مهمترین موضوعاتی است که همیشه به آن تأکید شده و در این زمینه تلاش میشود تا با استفاده از ظرفیت بزرگان بتوان بخشش را در این زمینه بیشتر کرد.
مدیرکل زندانهای لرستان تصریح کرد: پروندههایی که شرایط لازم را داشته باشند، تلاش میشود تا با همکاری شورای حل اختلاف و معتمدان بتوانیم آنها را در مسیر حل اختلاف قرار دهیم تا به سازش ختم شود. سال گذشته ۱۸ پرونده قتل به سازش ختم شد.
کشوری بیان کرد: هدف اصلی این است که بتوان فرهنگ گذشت را بیشتر ترویج داد که این کار نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد، بهطوری که در برخی از موارد شاهد هستیم، دوری از فرهنگ گذشت سبب میشود تا مشکلات عدیده و آسیبهای اجتماعی ایجاد شود ولی وقتی گذشت صورت میگیرد، آرامش را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقداماتی که در دستور کار زندانها قرار دارد، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است که این کار با همکاری خیران، ستاد دیه، زندانها و گذشت شاکیان انجام میشود که این زندانیان به زندگی و آغوش خانواده بازمیگردند.