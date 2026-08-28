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مسئول برگزاری مسابقات انتخابی تیم استان یزد از برگزاری رقابتهای استانی کونگفو و هنرهای رزمی با حضور بیش از یکصد ورزشکار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصوری گفت: این مسابقات با حضور ۱۲ تیم و بیش از یکصد شرکتکننده در حال برگزاری است.
وی افزود: این رقابتها با عنوان یادواره «یاد رهروان راه شهدا» و به یاد اساتید و پیشکسوتان فقید کونگفو استان یزد برگزار میشود.
مسئول برگزاری مسابقات انتخابی تیم استان یزد ادامه داد: این رقابتها در سطح استانی برگزار میشود و در پایان، نفرات برتر برای حضور در مسابقات منطقهای فدراسیون کونگفو و هنرهای رزمی که طی ماههای آینده برگزار خواهد شد، انتخاب میشوند.