به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصوری گفت: این مسابقات با حضور ۱۲ تیم و بیش از یکصد شرکت‌کننده در حال برگزاری است.

وی افزود: این رقابت‌ها با عنوان یادواره «یاد رهروان راه شهدا» و به یاد اساتید و پیشکسوتان فقید کونگ‌فو استان یزد برگزار می‌شود.

مسئول برگزاری مسابقات انتخابی تیم استان یزد ادامه داد: این رقابت‌ها در سطح استانی برگزار می‌شود و در پایان، نفرات برتر برای حضور در مسابقات منطقه‌ای فدراسیون کونگ‌فو و هنر‌های رزمی که طی ماه‌های آینده برگزار خواهد شد، انتخاب می‌شوند.