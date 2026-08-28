پخش زنده
امروز: -
هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص وزش بادهای شدید و خیلی شدید و طوفان گرد و خاک از شنبه ۷ شهریور هشدار سطح زرد و برای مرز شرقی استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با توجه به افزایش گرادیان فشار منطقه، هشدار سطح زرد هواشناسی از عصر شنبه ۷ شهریور در استان آغاز میشود و تا پایان اوایل وقت سه شنبه ۱۰ شهریور اعتبار دارد.
وزش باد شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک بویژه در نیمهی شرقی استان در برخی نقاط کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در مرز شرقی طوفان گرد و خاک با احتمال بروز خسارت، نوع مخاطره شپیش بینی شده در این سطح هشدار است.
سطح هشدار در مرز شرقی استان از یکشنبه ۸ شهریور تا صبح سه شنبه ۱۰ شهریور نارنجی است.
این سطح هشدار برای شهرستانهای نهبندان، سربیشه، اسدیه، حاجی آباد زیرکوه، خوسف، سرایان، بیرجند، قائنات، فردوس، عشق آباد، طبس و بشرویه صادر شده است.
احتمال خسارت به تجهیزات شهری و برون شهری از جمله خسارت به سازههای موقت، آسیب به تاسیسات و سازههای سبک، شکستن نهالها و درختان فرسوده، خطر سقوط اجسام، کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش دید بویژه در نیمهی شرقی استان و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات پیش بینی شده در این هشدار هواشناسی است.
در هشدار هواشناسی به اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها، بررسی قیم نهالهای جوان و درختان آسیب پذیر، احتیاط در ترددهای بین شهری بویژه در نیمهی شرقی استان، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمانهای نیمه تمام و احتیاط در فعالیتهای عمرانی، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در ساعات آلودگی در فضای باز و در صورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک توصیه شده است.