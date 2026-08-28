زغالاخته کلیبر در مسیر تبدیل شدن به نشان ملی
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی گفت: زغالاخته کلیبر تنها یک محصول باغی نیست بلکه بخشی از هویت و ظرفیت اقتصادی منطقه ارسباران به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
رسول خدابخش در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره زغالاخته و سماق شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند اظهار کرد:برگزاری چنین جشنوارههایی فرصتی برای معرفی زیستبوم، ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و اقتصادی منطقه و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان پرتلاش است و با تکمیل زنجیره ارزش میتواند به یک نشان شناختهشده ملی و بینالمللی تبدیل شود.
وی با تبریک برگزاری این جشنواره و گرامیداشت هفته دولت افزود:معرفی هدفمند محصولات بومی، ایجاد بازار پایدار، تقویت برند منطقهای و تکمیل زنجیره ارزش میتواند به افزایش درآمد بهرهبرداران، اشتغالزایی جوانان و توسعه روستاهای منطقه منجر شود.
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی ادامه داد: برگزاری جشنواره تنها به معرفی محصول در چند روز محدود نمیشود بلکه باید زمینهای برای پیگیری اقدامات عملی در حوزه تولید، فرآوری، بستهبندی، بازاریابی و فروش فراهم کند.
خدابخش گفت: اختتامیه این جشنواره در تبریز برگزار خواهد شد تا ظرفیتهای ارزشمند کلیبر و منطقه ارسباران در سطح گستردهتری معرفی شود و ارتباط میان تولیدکنندگان، بازار مصرف و سرمایهگذاران توسعه یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح «NAP» در آذربایجانشرقی اظهار کرد: در چارچوب این طرح شهرستان کلیبر میتواند با محوریت زغالاخته و دیگر ظرفیتهای بومی منطقه مسیر توسعه زنجیره تولید تا مصرف را دنبال کند.
وی افزود: لازم است زنجیره مورد نیاز محصول زغالاخته از مرحله تولید تا فرآوری، بستهبندی، حملونقل و عرضه در بازار به صورت کامل طراحی و اجرا شود تا ضمن حفظ کیفیت و اصالت محصول، زغالاخته با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد و سود واقعی آن نصیب کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه شود.
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، تعاونیها، دهیاریها، شوراهای اسلامی و بهرهبرداران را برای تحقق این هدف ضروری دانست و گفت: توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری میتواند ارزش افزوده محصولات منطقه را افزایش داده و زمینه اشتغال پایدار در روستاها را فراهم کند.
خدابخش از برنامهریزی برای معرفی جشنواره و محصول زغالاخته کلیبر در تهران خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیتهای تجاری و فرهنگی منطقه، معرفی محصولات بومی آذربایجانشرقی در کشور ارمنستان نیز پیگیری میشود تا زمینه ورود این محصولات به بازارهای خارجی فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی، برنامهریزی و استمرار در اقدامات، زغالاخته کلیبر به برندی ملی و بینالمللی تبدیل شود و نقش موثری در توسعه پایدار روستاها و بهبود معیشت مردم منطقه ایفا کند.