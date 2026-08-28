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راننده ۶۰ ساله کمباین در روستای مابین قهرآباد و بوگهباسی بوکان، در پی بروز حادثه حین تعمیر دستگاه جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک راننده ۶۰ ساله کمباین با هویت (لقمان مدرسی) در روستای مابین قهرآباد و بوگهباسی، حین انجام تعمیرات روی دستگاه کمباین، دچار حادثهای مرگبــار شد.
بر اساس گزارشهای رسیده، این حادثه زمانی رخ داد که راننده در حال تعمیر بخش دهانه کمباین بود؛ که پای وی به داخل دهانه دستگاه کشیده شد و درگیر قطعات متحرک کمباین شد.
با تلاش افراد حاضر در محل، مصدوم از دستگاه خارج شد، اما شـدت جراحات وارده موجب قطـع پای وی شد.
فرد مصدوم پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل خـونـریزی شدید و با وجود اقدامات درمانی، جـان خود را از دست داد.