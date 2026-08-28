مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زنان و خانواده گفت: سند ارتقای وضعیت زنان استان پس از سال‌ها به‌روزرسانی شده و با تکیه بر داده‌ها و ظرفیت‌های بومی، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه زنان را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، معصومه آقایی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به رویکرد این اداره کل در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم در کنار اقدامات کوتاه‌مدت و اقتضایی، زیرساخت‌هایی ایجاد کنیم که با تغییر مدیران و سیاست‌ها، برنامه‌های حوزه زنان دچار وقفه نشود و منافع بانوان آسیب نبیند.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را به‌روزرسانی سند ارتقای وضعیت زنان استان عنوان کرد و افزود: این سند بر پایه مطالعات علمی، داده‌ها و آمار بومی استان تدوین شده و وضعیت زنان را در حوزه‌های مختلف بررسی و آسیب‌شناسی کرده و برای هر بخش راهکار‌هایی ارائه داده است.

وی ادامه داد: اقتصاد و اشتغال زنان، ازدواج و طلاق، سواد و تحصیلات، بهداشت و درمان، رفاه و تأمین اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، ورزش و فعالیت‌های مدنی، آسیب‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و باروری زنان و جوانی جمعیت از جمله محور‌های این سند است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز گفت: در این سند تلاش شده است وضعیت موجود و مطلوب و آسیب‌های هر حوزه مشخص شود تا برنامه‌ها از مرحله سیاستگذاری به سمت اجرا و بهبود شرایط زنان حرکت کند. این سند تکمیل شده و در حال ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای آن هستیم.

وی تشکیل کارگروه‌های تخصصی زنان را از دیگر اقدامات زیرساختی برشمرد و گفت: در این کارگروه‌ها با حضور نیرو‌های حاکمیتی و مردمی، شرایط موجود رصد و شرایط مطلوب ترسیم می‌شود و موضوعات مختلف پیش از ورود به مرحله اجرا مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به کمبود سرانه فضا‌های تفریحی و ورزشی ویژه زنان در البرز افزود: استان البرز به دلیل جدیدالتأسیس بودن، مهاجرت‌پذیری بالا و شرایط خاص اجتماعی و صنعتی، نیازمند نگاه ویژه در ایجاد زیرساخت‌های حوزه زنان است و در این زمینه باید در کنار تکمیل پروژه‌های موجود، به ایجاد فضا‌های جدید نیز توجه شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز ایجاد پارک‌های بانوان در شهرستان‌های مختلف را از اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: پیش از این تنها یک پارک بانوان در کرج وجود داشت، اما اکنون در شهرستان‌هایی از جمله فردیس، نظرآباد و ساوجبلاغ نیز پارک بانوان ایجاد شده است، هرچند همچنان با نیاز واقعی استان فاصله داریم.

وی همچنین به راه‌اندازی کمیته بانوان ستاد انتخابات در البرز اشاره کرد و گفت: البرز نخستین استانی بود که این موضوع را پیگیری و اجرا کرد و پس از آن موضوع در وزارت کشور نیز دنبال و تشکیل کمیته بانوان ستاد انتخابات به سایر استان‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: افزایش مشارکت سیاسی زنان در عرصه‌های رأی‌دهی و نامزدی، نیازمند برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری است و تشکیل این کمیته با همین هدف انجام شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی روان‌شناسی و مشاوره گفت: جمعی از روان‌شناسان و مشاوران باتجربه استان با سابقه ۱۰ تا ۲۰ سال فعالیت تخصصی، به صورت جهادی با این مجموعه همکاری می‌کنند و آماده‌اند در مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌دیده، میز‌های خدمت و خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایت از اشتغال زنان اظهار کرد: مشاغل خرد و خانگی برای بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، نقش مهمی در تأمین معیشت خانواده دارد و به همین دلیل حمایت از این بخش را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: زنان پس از دریافت مشاوره، آموزش و مجوز‌های لازم می‌توانند از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کنند. تسهیلاتی که پیش از این تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شد، بر اساس ابلاغ جدید افزایش یافته و در بازه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز تأکید کرد: تنها پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال کافی نیست و باید زنجیره اشتغال از آموزش و مهارت‌آموزی تا دریافت مجوز، تسهیلات، تولید، بسته‌بندی و فروش محصول تکمیل شود.

وی فعالیت مرکز ساماندهی مشاغل خانگی استان را یکی از ظرفیت‌های مهم البرز دانست و گفت: در این مرکز دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی، جهاد دانشگاهی و شهرداری برای توانمندسازی زنان همکاری می‌کنند.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: رویکرد این مرکز در حال تغییر به سمت بهره‌وری بیشتر، ارتقای کیفیت تولید، بسته‌بندی و فروش اینترنتی محصولات است و تلاش می‌کنیم بانوان با آموزش‌های لازم بتوانند از ظرفیت فضای مجازی برای عرضه محصولات خود استفاده کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشتمین نشست قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در این نشست موضوعاتی مانند وام فرزندآوری، وام ازدواج و ودیعه مسکن مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به صف‌های موجود در برخی بانک‌ها انتقاد شد.

وی به مخاطبان برنامه زنده تلویزیونی نگاه مردم افزود: حمایت‌های موجود حداقلی است و حداقل باید تلاش کنیم همین حمایت‌ها بدون ایجاد مشکل و برخورد‌های سلیقه‌ای به مردم ارائه شود. برای بانک‌هایی که صف تسهیلات آنها طولانی بود، فرصت یک‌ماهه برای بهبود شرایط و کاهش صف تعیین شده است.

وی درباره واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر نیز گفت: حدود ۶ تا ۷ هزار نفر در استان مشمول این طرح هستند و افرادی که ثبت‌نامشان تکمیل شده، قرعه‌کشی شده و قطعات زمین آنها مشخص شده است. در حال حاضر مشکل اصلی آماده‌سازی زمین‌هاست و بر اساس وعده داده‌شده، این روند باید تا دهم شهریور آغاز شود.

وی همچنین راه‌اندازی مرکز ناباروری ابن‌سینا در بیمارستان کمالی را اقدامی مهم برای حمایت از خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: پیش از این بسیاری از زوج‌ها برای درمان ناباروری مجبور به مراجعه به استان‌های دیگر بودند، اما اکنون خدمات این مرکز در البرز ارائه می‌شود و هزینه درمان در آن حدود ۱۰ درصد هزینه‌های مشابه در تهران است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز درباره حمایت از مادران شاغل نیز اظهار کرد: مادران دارای فرزند شیرخوار از امکان استفاده از دو ساعت زمان شیردهی در روز برخوردارند که با موافقت مدیر می‌توانند آن را تجمیع کنند.

وی با اشاره به مشکلات برخی مادران پس از مرخصی زایمان افزود: گاهی مادران پس از پایان مرخصی ۹ ماهه زایمان، به‌ویژه در بخش خصوصی، با این مشکل مواجه می‌شوند که شغل قبلی آنها وجود ندارد. دفتر امور بانوان و دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیگیر حفظ امنیت شغلی این مادران هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های سلامت بانوان کارمند اشاره کرد و گفت: دستورالعمل‌هایی برای تحرک و ورزش در محیط کار به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده و طرح‌های غربالگری سلامت و اصلاح حرکات نیز اجرا شده است که در یکی از این طرح‌ها بیش از ۵۰۰ کارمند زن شرکت کردند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز همچنین درباره زنان سرپرست خانوار فاقد ضامن گفت: یکی از چالش‌های مهم این بانوان، ناتوانی در تأمین تضامین مورد نیاز برای دریافت تسهیلات است. به همین منظور صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایجاد شده و بانوانی که در این زمینه مشکل دارند می‌توانند از طریق دفتر امور بانوان استانداری یا مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها درخواست خود را پیگیری کنند.

وی در ادامه به برگزاری اجلاسیه شهدای زن استان البرز اشاره کرد و گفت: استقبال بانوان از این برنامه بسیار گسترده بود و سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج، راهروها، لابی و محوطه ورزشگاه مملو از جمعیت بانوان و دختران شد.

وی به مجری سیمای البرز افزود: این حضور نشان داد زنان استان البرز پای ارزش‌های خود ایستاده‌اند و اگر زمینه و بستر لازم فراهم شود، با جدیت از ارزش‌های جامعه دفاع خواهند کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز برگزاری رویداد «دخترم افتخار ایران» و اجرای طرح «نیلوفرانه» را از دیگر برنامه‌های حوزه زنان عنوان کرد و گفت: طرح نیلوفرانه با هدف تقویت هویت ملی و مذهبی دختران، با الگوگیری از تجربه استان قم، برای نخستین بار پس از قم در استان البرز و پس از آن در شهرستان فردیس در حال اجراست و در صورت موفقیت، در دیگر شهرستان‌ها نیز توسعه خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: موضوع حجاب و عفاف هیچ‌گاه از دستور کار استان البرز خارج نشده است. آنچنان که ایجاد مراکز عرضه محصولات حجاب و عفاف با تنوع مورد نیاز بانوان در دستور کار قرار دارد.

وی در برنامه زنده تلویزیونی نگاه مردم افزود: برای تقویت بنیان خانواده باید با بی‌عفتی و ناهنجاری‌های اجتماعی مقابله کرد و این موضوع تنها دغدغه یک گروه از زنان نیست، بلکه بخش‌های مختلف جامعه نسبت به این آسیب‌ها حساس هستند و ما نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم.