«نگار حسینی» مربی بادانش و توانمند کردستانی به نمایندگی از استان در اردوی ملی پوشان کاراته کشور حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پنجمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاراته بزرگسالان اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا از دوم شهریورماه آغاز شده و تا هفتم شهریورماه ادامه دارد.

ملی‌پوشان در این مرحله، تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کنند.

در بخش بانوان، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۸- کیلوگرم و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی نمایندگان ایران حضور دارند و فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی نیز ترکیب کاتای تیمی بانوان را تشکیل می‌دهند.