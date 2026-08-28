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حضور مردم بوکان برای حمایت از امنیت و اقتدار ملی در میدان به شب صد و هشتادم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعی از اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان بوکان با حضوری گسترده در میدان فرمانداری، حمایت خود را از امنیت پایدار و اقتدار ملی اعلام کردند.
این تجمع با محوریت وداع با قائد شهید امت و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و پاسداشت آرامش و ثبات جامعه و نیز تأکید بر حفظ امنیت عمومی برگزار شد و شرکتکنندگان لبیک گویان به مقام معظم رهبری در حضور خود بر ضرورت صیانت از انسجام و همبستگی ملی تأکید کردند.
شهروندان بوکان در این گردهمایی ضمن ابراز همدلی و اتحاد، پایبندی خود را به ارزشها و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در برابر تهدیدات و اقدامات مخرب دشمنان تأکید کردند.