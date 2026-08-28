به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مجتبی آهور با اشاره به صیانت از سلامت شهروندان و محیط‌زیست،از وظایف بنیادین و اولویت‌های غیرقابل‌مذاکره این اداره کل است اظهار کرد: در همین راستا، باتوجه‌به تشدید محسوس آلودگی هوا در روزهای اخیر و استمرار بی‌توجهی مدیریت کارخانه به الزامات قانونی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان بار دیگر و این بار با قاطعیت بیشتر در راستای دفاع از حقوق عامه، خواستار تعطیلی واحد ۳ این مجتمع صنعتی از مرجع قضایی شده است.

وی با اشاره به سابقه این پرونده افزود: این اداره کل در سال‌های گذشته بارها شکایات متعدد علیه این واحد صنعتی را از طریق مراجع قضایی پیگیری کرده است؛ هرچند احکام صادره تاکنون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده‌اند، اما این امر به‌هیچ‌وجه به معنای کاهش اهتمام و عزم جدی مسئولان محیط‌زیست در برخورد قاطع با مخاطرات و تخلفات زیست‌محیطی نیست و پیگیری حقوقی این پرونده با جدیت تمام ادامه خواهد یافت.