بهره‌برداری از چندین طرح عمرانی ، صنعتی و خدماتی در شبستر

در جریان سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان شبستر چندین طرح عمرانی ، صنعتی، درمانی، ورزشی، خدماتی و گردشگری به بهره‌برداری رسید.