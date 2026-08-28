بهرهبرداری از چندین طرح عمرانی ، صنعتی و خدماتی در شبستر
در جریان سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان شبستر چندین طرح عمرانی ، صنعتی، درمانی، ورزشی، خدماتی و گردشگری به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
در جریان سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان شبستر طرحهای شرکت برق منطقهای آذربایجان شامل افزایش ظرفیت ایستگاههای ۱۳۲/۲۰ کیلوولت صوفیان و شبستر و احداث ترانس دوم ایستگاه آذر با اعتباری بالغ بر ۴۰۵ میلیارد تومان مورد بازدید قرار گرفت.
همچنین کارخانه آلومینیوم در شهرک سرمایهگذاری شهرستان شبستر با سرمایهگذاری ۴۲۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و برای ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.
در بخش ورزش نیز زمین چمن مصنوعی ۱۱ نفر شهر صوفیان با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
در حوزه بهداشت و درمان بخشهای ICU، ماموگرافی و سونوگرافی بیمارستان شبستر با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
همچنین ساختمان آتشنشانی شهر خامنه با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در بخش راه نیز طرح آسفالت راههای مواصلاتی بخش تسوج به صورت پایلوت در روستای هریس با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
در شهر تسوج ساختمان اداری شهرداری با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و از المان مطهر شهدای گمنام نیز رونمایی شد.
آخرین طرح مورد بهرهبرداری در این سفر هتل بوتیک بود که با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
استاندار آذربایجان شرقی در جریان این بازدیدها بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای توسعهای، حمایت از سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای شهرستان شبستر تاکید کرد.