بهره‌برداری از پنج طرح عمرانی و آبرسانی در روستا‌های بخش نصرآباد شهرستان تربت‌جام با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال، در آستانه هفته دولت و هم‌زمان با هفته وحدت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، طرح های بهره برداری شده شامل سه طرح آسفالت و ساخت دو پارک کودک در روستای جعفرآباد با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال است.

هم‌زمان با این اقدامات، طرح آبرسانی به روستای جعفرآباد از مجتمع آبرسانی مؤمن‌آباد نیز افتتاح شد. این طرح که شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب با ظرفیت ۱۰ لیتر بر ثانیه است، با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال از محل بودجه‌های استانی اجرا شده و هدف آن تأمین آب شرب پایدار برای ۱ هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنان این منطقه است.

فرماندار شهرستان تربت‌جام، در این مراسم با تأکید بر اولویت توسعه زیرساخت‌های روستایی گفت: اجرای طرح های عمرانی و آبرسانی در روستا‌ها از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.

محسن مه‌آبادی افزود: تلاش می‌شود با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و اعتبارات استانی و ملی، روند اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم به‌ویژه در حوزه آب و زیرساخت‌های روستایی با جدیت دنبال شود.

فرماندار تربت‌جام خاطرشان کرد: تأمین آب شرب پایدار از نیاز‌های اساسی روستا‌ها است و بهره‌برداری از این طرح، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی و رفع بخشی از مشکلات معیشتی مردم روستای جعفرآباد خواهد داشت.