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رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان یزد از برگزاری مرحله شهرستانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی همزمان در شهرستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام میرجلیلی با اشاره به برگزاری این مسابقات در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) شهرستان یزد گفت: مرحله شهرستانی بخش معارفی این دوره از مسابقات، همزمان در حوزههای آزمون شهرستانهای مختلف استان یزد در حال برگزاری است.
وی افزود: شرکتکنندگان در رشتههای معارفی شامل تفسیر شیعه، ترجمه و مفاهیم، صحیفه سجادیه و نهجالبلاغه با یکدیگر به رقابت میپردازند.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان یزد با بیان اینکه نزدیک به هزار نفر در این بخش از مسابقات در استان ثبتنام کردهاند، اظهار کرد: افرادی که حدنصاب لازم را کسب کنند، به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد و در این مرحله با برگزیدگان شهرستانهای مختلف به رقابت میپردازند.
میرجلیلی ادامه داد: این مسابقات در مراحل بالاتر نیز برگزار میشود و در نهایت، رشتههای دارای بخش بینالمللی، به این مرحله راه خواهند یافت.
وی همچنین از برگزاری مرحله استانی رشتههای آوایی در هفته آینده خبر داد و گفت: این مسابقات پنجشنبه و جمعه هفته آینده در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) برگزار میشود.
به گفته وی، رشتههای قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، دعاخوانی و اذان از جمله رشتههای مرحله استانی مسابقات آوایی است.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: در این مرحله حدود ۱۵۰ نفر از خواهران و برادران که از نخبگان و برگزیدگان مرحله شهرستانی هستند، با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.