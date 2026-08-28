به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار همدان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده ملایر در حوزه مبلمان منبت، گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی، گفت: با توجه به ثبت جهانی مبلمان منبت ملایر، جشنواره ملی مبلمان منبت این شهرستان باید از سال آینده در تراز جهانی و بین‌المللی برگزار شود و زمینه حضور مهمانان خارجی و ورود آن به بازار‌های بین‌المللی فراهم شود.

حمید ملانوری‌شمسی برگزاری این جشنواره و تلاش هنرمندان ملایری برای توسعه این هنر ـ صنعت را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: این انگیزه و ممارست برای توسعه یک هنر ـ صنعت بزرگ، مایه افتخار است و اقدامات انجام‌شده در ملایر امروز به یک جریان بزرگ جهانی تبدیل شده است.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان، اظهار کرد: همدان به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مرکز منطقه‌ای غرب کشور است و از ظرفیت‌هایی همچون خط ریلی، فرودگاه، حدود یک‌هزار و ۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، صنایع دستی، دانشگاه‌های قدرتمند، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، معادن، کشاورزی فعال و اقلیم مناسب برخوردار است. با وجود این ظرفیت‌ها، نباید استان همدان دچار آسیب‌های اجتماعی شود یا مردم آن با بیکاری و مشکلات معیشتی مواجه باشند؛ نشاط باید در جامعه فوران کند، اختلافات کاهش یابد و این منطقه به جامعه‌ای رو به رشد تبدیل شود.

استاندار همدان با اشاره به جاذبه‌های گردشگری استان از جمله سراب‌های نهاوند و ملایر و غار علیصدر، گفت: ملایر به‌عنوان شهرستانی که ۶۰ درصد مبلمان منبت کشور را تأمین می‌کند، ظرفیت بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال استان دارد و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

ملانوری‌شمسی با اشاره به تدوین نقشه تحول استان همدان، گفت: این نقشه بر اساس فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و نیاز‌های منطقه تدوین شده و در آن به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن توجه شده است؛ همچنین تمرکز جدی بر محیط زیست و گردشگری صورت گرفته است.

استاندار همدان گردشگری را بزرگ‌ترین محور توسعه استان عنوان کرد و افزود: گردشگری صنعتی کم‌آب‌بر است، آلودگی زیست‌محیطی کمتری دارد، اشتغال‌زاست و می‌تواند نشاط اجتماعی را به‌شدت افزایش دهد؛ بنابراین باید به گردشگری و صنایع دستی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

او با تأکید بر ظرفیت فرهنگی و اجتماعی گردشگری، بیان کرد: همه اقوام ایرانی به جز قوم بلوچ در استان همدان حضور دارند و این موضوع یک ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری است. گردشگری به‌عنوان یک صنعت بزرگ و مدرن می‌تواند اصالت و هویت را تقویت و باور‌ها را افزایش دهد و به یکی از چالش‌های مهم نسل جوان یعنی احساس بی‌هویتی و بی‌اصالتی پاسخ دهد.

استاندار همدان همچنین بر اهمیت برگزاری رویداد‌های فرهنگی و تاریخی در ملایر تأکید کرد و گفت: بزرگداشت کریم‌خان زند کار بسیار بزرگی است و با توجه به تغییر نام سد ملایر به سد کریم‌خان زند، باید سال آینده همایش ارزشمند و بزرگی در این زمینه برگزار شود.

ملانوری شمسی ایجاد یک تعاونی قدرتمند برای فعالان مبلمان منبت را ضروری دانست و گفت: این هنر ـ صنعت با چنین جایگاهی نیازمند یک تعاونی قدرتمند است تا بتواند جایگاه خود را در دنیا تثبیت کند. همه افرادی که به این صنعت متصل هستند باید در این تعاونی عضو شوند تا یک تعاونی بزرگ شکل بگیرد که نیازمند مدیرعامل و هیئت‌مدیره‌ای قدرتمند است و استان نیز در این مسیر کمک خواهد کرد.

صنعت مبل و منبت، به عنوان شاخص‌ترین هنر و ظرفیت اقتصادی ملایر، در سال ۱۳۹۶ عنوان شهر ملی مبل و منبت را برای این شهرستان به ارمغان آورد و ملایر در سال ۱۳۹۸ نیز عنوان جهانی مبل و منبت را کسب کرد.

برگزاری هفتمین جشنواره ملی مبل و منبت، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان این صنعت، توسعه بازار محصولات ایرانی و تقویت جایگاه ملایر به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز هنر-صنعت مبل و منبت کشور و جهان است.